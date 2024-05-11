https://sputnikarabic.ae/20240511/رئيس-الوزراء-اليمني-يهنئ-نظيره-الروسي-بعيد-النصر-على-النازية-1088723175.html
رئيس الوزراء اليمني يهنئ نظيره الروسي بيوم النصر على النازية
رئيس الوزراء اليمني يهنئ نظيره الروسي بيوم النصر على النازية
سبوتنيك عربي
هنأ رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، يوم أمس الجمعة، رئيس الوزراء الروسي المكلف، ميخائيل ميشوستين، بمناسبة احتفالات روسيا الاتحادية بالذكرى الـ79... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T03:26+0000
2024-05-11T03:26+0000
2024-05-11T04:52+0000
الحكومة اليمنية
روسيا
الحكومة الروسية
سلاح روسيا
عيد النصر
ميخائيل ميشوستين
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بعث برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء بجمهورية روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، هنأه فيها بمناسبة احتفالات الشعب الروسي الصديق بذكرى يوم النصر".وأضافت أن "بن مبارك، أثنى في برقيته على مستوى العلاقات الثنائية القائمة بين اليمن وروسيا، والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وثمن المواقف الروسية الداعمة للشرعية اليمنية وما تبديه من حرص على تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن".وشهدت الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، أول أمس الخميس، فعاليات الاحتفال بـ"يوم النصر"، بمناسبة بالذكرى 79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) على ألمانيا النازية، والتي خاضها الاتحاد السوفيتي بين عامي 1941 و1945.وأُقيم عرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء للاحتفال بهذا اليوم، شارك فيه أكثر من 9 آلاف عسكري وأكثر من 70 مركبة وقطعة عسكرية.وحضر العرض العسكري عدد من زعماء الدول كضيوف شرف، بينهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي، صدير جباروف، والرئيس الطاجيكي، إمومالي رحمون، والرئيس التركماني، سردار بردي محمدوف، والرئيس الاوزبكستاني، شوكت ميرضياييف، والرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، ورئيس لاوس، ثونغلون سيسوليث، ورئيس جمهورية غينيا- بيساو، سيسوكو إمبالو.
https://sputnikarabic.ae/20240125/روسيا-تدين-الهجمات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-استخدام-غير-قانوني-للقوة-1085422075.html
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الحكومة اليمنية, روسيا, الحكومة الروسية, سلاح روسيا, عيد النصر, ميخائيل ميشوستين
الحكومة اليمنية, روسيا, الحكومة الروسية, سلاح روسيا, عيد النصر, ميخائيل ميشوستين
رئيس الوزراء اليمني يهنئ نظيره الروسي بيوم النصر على النازية
03:26 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 04:52 GMT 11.05.2024)
هنأ رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، يوم أمس الجمعة، رئيس الوزراء الروسي المكلف، ميخائيل ميشوستين، بمناسبة احتفالات روسيا الاتحادية بالذكرى الـ79 للانتصار على النازية.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بعث برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء بجمهورية روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، هنأه فيها بمناسبة احتفالات الشعب الروسي الصديق بذكرى يوم النصر".
وأضافت أن "بن مبارك، أثنى في برقيته على مستوى العلاقات الثنائية القائمة بين اليمن وروسيا، والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وثمن المواقف الروسية الداعمة للشرعية اليمنية وما تبديه من حرص على تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن".
وفي البرقية، قدم رئيس الوزراء اليمني "خالص التهاني للقيادة والحكومة والشعب الروسي الصديق بهذه المناسبة، وتمنياته الطيبة أن تعود على الأصدقاء بجمهورية روسيا الاتحادية وقد تحقق لهم كل ما يطمحون إليه من إنجازات ورخاء وتقدم".
وشهدت الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، أول أمس الخميس، فعاليات الاحتفال بـ"يوم النصر"، بمناسبة بالذكرى 79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) على ألمانيا النازية، والتي خاضها الاتحاد السوفيتي بين عامي 1941 و1945.
وأُقيم عرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء للاحتفال بهذا اليوم، شارك فيه أكثر من 9 آلاف عسكري وأكثر من 70 مركبة وقطعة عسكرية.
وحضر العرض العسكري عدد من زعماء الدول كضيوف شرف، بينهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي، صدير جباروف، والرئيس الطاجيكي، إمومالي رحمون، والرئيس التركماني، سردار بردي محمدوف، والرئيس الاوزبكستاني، شوكت ميرضياييف، والرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، ورئيس لاوس، ثونغلون سيسوليث، ورئيس جمهورية غينيا- بيساو، سيسوكو إمبالو.