https://sputnikarabic.ae/20240511/رئيس-الوزراء-اليمني-يهنئ-نظيره-الروسي-بعيد-النصر-على-النازية-1088723175.html

رئيس الوزراء اليمني يهنئ نظيره الروسي بيوم النصر على النازية

رئيس الوزراء اليمني يهنئ نظيره الروسي بيوم النصر على النازية

سبوتنيك عربي

هنأ رئيس الوزراء اليمني، أحمد عوض بن مبارك، يوم أمس الجمعة، رئيس الوزراء الروسي المكلف، ميخائيل ميشوستين، بمناسبة احتفالات روسيا الاتحادية بالذكرى الـ79... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T03:26+0000

2024-05-11T03:26+0000

2024-05-11T04:52+0000

الحكومة اليمنية

روسيا

الحكومة الروسية

سلاح روسيا

عيد النصر

ميخائيل ميشوستين

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أن "رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بعث برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء بجمهورية روسيا الاتحادية، ميخائيل ميشوستين، هنأه فيها بمناسبة احتفالات الشعب الروسي الصديق بذكرى يوم النصر".وأضافت أن "بن مبارك، أثنى في برقيته على مستوى العلاقات الثنائية القائمة بين اليمن وروسيا، والحرص المشترك على تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات، وثمن المواقف الروسية الداعمة للشرعية اليمنية وما تبديه من حرص على تحقيق الاستقرار والسلام في اليمن".وشهدت الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية موسكو، أول أمس الخميس، فعاليات الاحتفال بـ"يوم النصر"، بمناسبة بالذكرى 79 للنصر في الحرب الوطنية العظمى (الحرب العالمية الثانية) على ألمانيا النازية، والتي خاضها الاتحاد السوفيتي بين عامي 1941 و1945.وأُقيم عرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء للاحتفال بهذا اليوم، شارك فيه أكثر من 9 آلاف عسكري وأكثر من 70 مركبة وقطعة عسكرية.وحضر العرض العسكري عدد من زعماء الدول كضيوف شرف، بينهم الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، والرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف، والرئيس القرغيزي، صدير جباروف، والرئيس الطاجيكي، إمومالي رحمون، والرئيس التركماني، سردار بردي محمدوف، والرئيس الاوزبكستاني، شوكت ميرضياييف، والرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل بيرموديز، ورئيس لاوس، ثونغلون سيسوليث، ورئيس جمهورية غينيا- بيساو، سيسوكو إمبالو.

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الحكومة اليمنية, روسيا, الحكومة الروسية, سلاح روسيا, عيد النصر, ميخائيل ميشوستين