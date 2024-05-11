https://sputnikarabic.ae/20240511/زلزال-قوي-يضرب-شمال-غربي-إيران-1088745678.html
زلزال قوي يضرب شمال غربي إيران
زلزال قوي يضرب شمال غربي إيران
سبوتنيك عربي
ضرب زلزال قوي مدينة أردبيل الإيرانية، الواقعة شمال غربي البلاد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T19:51+0000
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2024-05-11T19:51+0000
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وذكرت وكالة "فارس"، مساء اليوم السبت، أن مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، قد أكد أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع في بعض المناطق في محافظة أردبيل.وأوضح المركز الإيراني أن الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و51 دقيقة عصرا بتوقيت إيران، وتحدد مركزه في عمق 26 كلم من سطح الأرض بمدينة نريمان آباد، التابعة لجمهورية أذربيجان.وأشار مركز رصد الزلازل الوطني إلى أن أهالي عدد من المدن في محافظة أردبيل، الواقعة شمال غربي إيران، قد شعروا بالهزات الناجمة عن هذا الزلزال، فيما لم ترد أي تقارير إيرانية تفيد بوقوع أضرار في ممتلكات أو خسائر في الأرواح من جراء الزلزال.ويشار إلى أنه في الخامس عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضرب مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر. وقالت وكالة "إرنا"، إن "الزلزال وقع عند الساعة الثانية و45 دقيقة عصرا، حيث شعر بارتداداته أهالي أغلب المناطق في محافظة أهواز نظرا لقوته".وقبل هذا التاريخ بعدة أيام فقط، أفاد المركز "الأورومتوسطي" لرصد الزلازل بأن "زلزالا ثانيا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غربي ولاية هرات غربي أفغانستان"، ووقع الزلزال على بعد 28 كم شمال غربي ولاية هرات، في الساعة 00:52 بالتوقيت العالمي.سبق ذلك وقوع زلزالين بقوة 6.3 درجة، ضربا مدينة هرات، وهي ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتقع المدينة على بعد 75 ميلا شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين.وأعلنت حكومة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة) الأفغانية، أنها نقلت بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، وقد خلّف الزلزال عدد ضحايا بلغ 2445 قتيلا، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230628/زلزال-بقوة-5-ريختر-يضرب-غربي-إيران-1078581313.html
https://sputnikarabic.ae/20231015/زلزال-بقوة-53-يضرب-جنوب-غربي-إيران-1082036311.html
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أخبار إيران, إيران, زلزال, العالم, الأخبار, أخبار أفغانستان اليوم
أخبار إيران, إيران, زلزال, العالم, الأخبار, أخبار أفغانستان اليوم
زلزال قوي يضرب شمال غربي إيران
ضرب زلزال قوي مدينة أردبيل الإيرانية، الواقعة شمال غربي البلاد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت.
وذكرت وكالة
"فارس"، مساء اليوم السبت، أن مركز رصد الزلازل الوطني التابع لجامعة طهران، قد أكد أن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر وقع في بعض المناطق في محافظة أردبيل.
وأوضح المركز الإيراني أن الزلزال وقع عند الساعة الرابعة و51 دقيقة عصرا بتوقيت إيران، وتحدد مركزه في عمق 26 كلم من سطح الأرض بمدينة نريمان آباد، التابعة لجمهورية أذربيجان.
وأشار مركز رصد الزلازل الوطني إلى أن أهالي عدد من المدن في محافظة أردبيل، الواقعة شمال غربي إيران، قد شعروا بالهزات الناجمة عن هذا الزلزال، فيما لم ترد أي تقارير إيرانية تفيد بوقوع أضرار في ممتلكات أو خسائر في الأرواح من جراء الزلزال
.
ويشار إلى أنه في الخامس عشر من شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ضرب مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران، زلزال بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر. وقالت وكالة
"إرنا"، إن "الزلزال وقع عند الساعة الثانية و45 دقيقة عصرا، حيث شعر بارتداداته أهالي أغلب المناطق في محافظة أهواز نظرا لقوته".
وقبل هذا التاريخ بعدة أيام فقط، أفاد المركز "الأورومتوسطي" لرصد الزلازل بأن "زلزالا ثانيا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب شمال غربي ولاية هرات غربي أفغانستان"، ووقع الزلزال على بعد 28 كم شمال غربي ولاية هرات، في الساعة 00:52 بالتوقيت العالمي.
15 أكتوبر 2023, 14:59 GMT
سبق ذلك وقوع زلزالين بقوة 6.3 درجة، ضربا مدينة هرات
، وهي ثالث أكبر مدينة في أفغانستان، يوم السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وتقع المدينة على بعد 75 ميلا شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلزالين.
وأعلنت حكومة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة) الأفغانية، أنها نقلت بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، وقد خلّف الزلزال عدد ضحايا بلغ 2445 قتيلا، فيما يسابق المتطوعون الزمن لإنقاذ الناجين، كما أطلقت السلطات نداء عاجلا للمساعدة الدولية.