https://sputnikarabic.ae/20240511/زيلينسكي-نحتاج-إلى-إمدادات-الأسلحة-وليس-الإعلان-عن-حزم-المساعدات-1088727280.html

زيلينسكي: نحتاج إلى إمدادات الأسلحة وليس الإعلان عن حزم المساعدات

زيلينسكي: نحتاج إلى إمدادات الأسلحة وليس الإعلان عن حزم المساعدات

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن "إعلانات حزم المساعدات الجديدة من الغرب لأوكرانيا، ليست كافية". 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T09:12+0000

2024-05-11T09:12+0000

2024-05-11T09:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/1c/1088370305_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_df7dbea32fdeac3c1344af6057dd76c5.jpg

وقال زيلينسكي، عبر منصة "إكس": "حزمة المساعدات المفيدة حقًا لأوكرانيا، هي الأسلحة التي يتم تسليمها مباشرة إلى البلاد، وليس مجرد الإعلان عن هذه الخطط".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، عن تخصيص أسلحة جديدة لكييف بقيمة 400 مليون دولار. وفي الوقت ذاته، تتحدث الإدارة عن التقدم التدريجي للقوات المسلحة الروسية في الأسابيع الأخيرة، وهو أمر متوقع في المستقبل، بحسب قولها.وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-يتعين-على-الغرب-وأوكرانيا-أن-يتفقا-على-قرارات-صعبة-من-أجل-السلام-مع-روسيا-1088724692.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا