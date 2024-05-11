عربي
القوات الروسية تحرر 6 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240511/زيلينسكي-نحتاج-إلى-إمدادات-الأسلحة-وليس-الإعلان-عن-حزم-المساعدات-1088727280.html
زيلينسكي: نحتاج إلى إمدادات الأسلحة وليس الإعلان عن حزم المساعدات
زيلينسكي: نحتاج إلى إمدادات الأسلحة وليس الإعلان عن حزم المساعدات
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن "إعلانات حزم المساعدات الجديدة من الغرب لأوكرانيا، ليست كافية". 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T09:12+0000
2024-05-11T09:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال زيلينسكي، عبر منصة "إكس": "حزمة المساعدات المفيدة حقًا لأوكرانيا، هي الأسلحة التي يتم تسليمها مباشرة إلى البلاد، وليس مجرد الإعلان عن هذه الخطط".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، عن تخصيص أسلحة جديدة لكييف بقيمة 400 مليون دولار. وفي الوقت ذاته، تتحدث الإدارة عن التقدم التدريجي للقوات المسلحة الروسية في الأسابيع الأخيرة، وهو أمر متوقع في المستقبل، بحسب قولها.وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20240511/إعلام-يتعين-على-الغرب-وأوكرانيا-أن-يتفقا-على-قرارات-صعبة-من-أجل-السلام-مع-روسيا-1088724692.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: نحتاج إلى إمدادات الأسلحة وليس الإعلان عن حزم المساعدات

09:12 GMT 11.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بأن "إعلانات حزم المساعدات الجديدة من الغرب لأوكرانيا، ليست كافية".
وقال زيلينسكي، عبر منصة "إكس": "حزمة المساعدات المفيدة حقًا لأوكرانيا، هي الأسلحة التي يتم تسليمها مباشرة إلى البلاد، وليس مجرد الإعلان عن هذه الخطط".

وأشار صحفيون من صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، إلى أن "زيلينسكي غير راضٍ عن هذه الإعلانات"، مشيرين إلى عدم الحماس لحزمة مساعدات جديدة.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، عن تخصيص أسلحة جديدة لكييف بقيمة 400 مليون دولار. وفي الوقت ذاته، تتحدث الإدارة عن التقدم التدريجي للقوات المسلحة الروسية في الأسابيع الأخيرة، وهو أمر متوقع في المستقبل، بحسب قولها.

وجاء في مذكرة موجهة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن: "بموجب السلطة المخولة لي كرئيس في دستور وقوانين الولايات المتحدة، أفوض وزير الخارجية السلطة لتوجيه سحب بقيمة تصل إلى 400 مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية لوزارة الدفاع والتعليم والتدريب العسكري، لمساعدة أوكرانيا".

علم الاتحاد الأوروبي وبجواره أعلام أوكرانيا وألمانيا في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: يتعين على الغرب وأوكرانيا أن يتفقا على قرارات صعبة من أجل السلام مع روسيا
06:03 GMT
وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".

وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. ووفقا له، فإن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع الأوكراني، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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