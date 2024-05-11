https://sputnikarabic.ae/20240511/صحة-غزة-تعلن-عن-نتيجة-صادمة-للفحص-الظاهري-للجثث-المستخرجة-من-المقابر-الجماعية-1088729399.html

"صحة غزة" تعلن عن نتيجة صادمة للفحص الظاهري للجثث المستخرجة من المقابر الجماعية

"صحة غزة" تعلن عن نتيجة صادمة للفحص الظاهري للجثث المستخرجة من المقابر الجماعية

سبوتنيك عربي

صرح مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، اليوم السبت، بأن "القطاع على شفا مجاعة بسبب إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، منذ أيام". 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T10:46+0000

2024-05-11T10:46+0000

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وأعلن مدير المكتب الإعلامي، في مؤتمر صحفي، "اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة، تضم أكثر من 49 جثمانا داخل مجمع الشفاء الطبي"، مشيرًا إلى "اكتشاف 3 مقابر جماعية داخل مجمع ناصر الطبي".وأضاف: "عثرنا على 80 جثة في 3 مقابر جماعية بساحات مجمع الشفاء الطبي وعشرات الجثث داخل أقسام المجمع"، متابعا: "مستشفيان فقط ما زالا يعملان في غزة، من أصل 35 مستشفى".وأكد الثوابتة أن "الفحص الظاهري للجثث المستخرجة من المقابر الجماعية أظهر أن العدد الأكبر يعود لمرضى تم حرمانهم من تلقي الرعاية الصحية"، لافتًا إلى أن "هناك 310 من الكوادر الطبية معتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي ونطالب بالإفراج الفوري عنهم".وختم مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بالقول إن "الاحتلال ارتكب، خلال الساعات الماضية، أكثر من 5 مجازر في المحافظة الوسطى"، مؤكدا أنه "يسعى لبث الرعب في نفوس المواطنين عبر أوامر الإخلاء".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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