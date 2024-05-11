https://sputnikarabic.ae/20240511/ضابط-أوكراني-جيشنا-يواجه-شهرين-صعبين-للغاية-1088724267.html
ضابط أوكراني: جيشنا يواجه شهرين صعبين للغاية
ضابط أوكراني: جيشنا يواجه شهرين صعبين للغاية
سبوتنيك عربي
أفاد يوري فيدورينكو، قائد كتيبة الطائرات الهجومية المسيرة التابعة للواء الهجوم المنفصل 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن قوات نظام كييف ستواجه شهرين... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T05:23+0000
2024-05-11T05:23+0000
2024-05-11T05:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال فيدورينكو، في مقابلة مع "فرانس إنفو": "الشهران المقبلان سيكونان صعبين للغاية (بسبب الهجوم الروسي)... إن شدة القتال تتزايد".وقالت الصحيفة إن القوات المسلحة الأوكرانية، تعاني من نقص شديد في الأفراد والأسلحة لردع هجمات الجيش الروسي، وبهذا اشتكى رقيب في لواء المدفعية الـ45 يحمل علامة النداء "فيدل"، لأحد المراسلين، من النقص الحاد في الذخيرة.وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة الأوكرانية تخسر ألف فرد يومياً بسبب مطالب الولايات المتحدة وحلفائها باحتواء الهجوم بأي ثمن.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240510/الجيش-الروسي-يصد-هجوما-واسع-النطاق-شنته-القوات-الأوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1088717510.html
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روسيا, العالم
ضابط أوكراني: جيشنا يواجه شهرين صعبين للغاية
أفاد يوري فيدورينكو، قائد كتيبة الطائرات الهجومية المسيرة التابعة للواء الهجوم المنفصل 92 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن قوات نظام كييف ستواجه شهرين صعبين للغاية بسبب العمليات الهجومية الروسية.
وقال فيدورينكو، في مقابلة مع "فرانس إنفو": "الشهران المقبلان سيكونان صعبين للغاية (بسبب الهجوم الروسي)... إن شدة القتال تتزايد".
وأوضحت الصحيفة أنه يتعين على القوات المسلحة الأوكرانية، الآن، خوض معارك دفاعية ثقيلة من أجل مدينة تشاسوف يار، ذات الأهمية الاستراتيجية.
وقالت الصحيفة إن القوات المسلحة الأوكرانية، تعاني من نقص شديد في الأفراد والأسلحة لردع هجمات الجيش الروسي، وبهذا اشتكى رقيب في لواء المدفعية الـ45 يحمل علامة النداء "فيدل"، لأحد المراسلين، من النقص الحاد في الذخيرة.
وقال الرقيب: "الروس يضغطون علينا... اليوم، لسوء الحظ، لم نعد قادرين على دعم رفاقنا من المشاة عندما يكون ذلك ضروريا للغاية، لأنه لم يتبق لدينا أي شيء تقريبا من أسلحتنا".
وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة الأوكرانية تخسر ألف فرد يومياً بسبب مطالب الولايات المتحدة وحلفائها باحتواء الهجوم بأي ثمن.
وأشار إلى أن أوكرانيا فقدت بالفعل أكثر من 111 ألف جندي في عام 2024، فضلا عن 21 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو"
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.