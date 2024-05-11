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قوانين الاقتصاد
كريم نجا: العالم يتجه إلى المدن الذكية التي تعتمد على الطاقة النظيفة
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المقهى الثقافي
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قوانين الاقتصاد
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
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لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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قوانين الاقتصاد
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عالم سبوتنيك
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sputnikarabic.ae/20240511/ضابط-أوكراني-وجود-سلاح-معجزة-غربي-يمكن-استخدامه-لكسب-الصراع-كذبة-1088741247.html
ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"
ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن التصريحات التي تشير إلى وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع ضد روسيا هي دعاية... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T17:10+0000
2024-05-11T17:10+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "من المفترض أن تأتي القذائف، ونحن سنوقفهم (الروس). حسنًا، هذه كذبة أخرى".وتابع: "في البداية قيل لنا أن طائرات بيرقدار (الطائرات دون طيار)، ثم نظام جافلن (الصواريخ المضادة للدبابات) ستأتي إليكم، ومن ثم دبابات "ليوبارد"، و"أبرامز"، وصواريخ "أتاكمز"، لقد وصلوا الآن إلى القذائف، ثم الذخائر كل هذه الدعاية الغبية تؤدي إلى نفور المواطنين منا".وأوضح أن عملية الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف ستؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة في هذه المنطقة.وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن روسيا، في حال استمرار قصف مناطقها، ستنظر في مسألة إنشاء "منطقة عازلة" على أراضي أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.إعلام ألماني: الجيش الروسي يحرز تقدما على الجبهة كل يومودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240511/خبير-فرنسي-روسيا-تحتفظ-بغموض-استراتيجي-في-منطقة-العملية-العسكرية-1088735034.html
https://sputnikarabic.ae/20240511/مستقبلنا-وأمننا-على-المحك-ماكرون-معلقا-على-الوضع-في-أوكرانيا-1088730791.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"

17:10 GMT 11.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن التصريحات التي تشير إلى وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع ضد روسيا هي دعاية كاذبة.
وقال خلال مقابلة: "من المفترض أن تأتي القذائف، ونحن سنوقفهم (الروس). حسنًا، هذه كذبة أخرى".
وتابع: "في البداية قيل لنا أن طائرات بيرقدار (الطائرات دون طيار)، ثم نظام جافلن (الصواريخ المضادة للدبابات) ستأتي إليكم، ومن ثم دبابات "ليوبارد"، و"أبرامز"، وصواريخ "أتاكمز"، لقد وصلوا الآن إلى القذائف، ثم الذخائر كل هذه الدعاية الغبية تؤدي إلى نفور المواطنين منا".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
خبير فرنسي: روسيا تحتفظ بغموض استراتيجي في منطقة العملية العسكرية
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وأوضح أن عملية الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف ستؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة في هذه المنطقة.
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن روسيا، في حال استمرار قصف مناطقها، ستنظر في مسألة إنشاء "منطقة عازلة" على أراضي أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
ماكرون: مستقبلنا وأمننا على المحك في أوكرانيا
11:24 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
إعلام ألماني: الجيش الروسي يحرز تقدما على الجبهة كل يوم
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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