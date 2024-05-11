https://sputnikarabic.ae/20240511/ضابط-أوكراني-وجود-سلاح-معجزة-غربي-يمكن-استخدامه-لكسب-الصراع-كذبة-1088741247.html
ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"
ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"
سبوتنيك عربي
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن التصريحات التي تشير إلى وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع ضد روسيا هي دعاية... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T17:10+0000
2024-05-11T17:10+0000
2024-05-11T17:10+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال خلال مقابلة: "من المفترض أن تأتي القذائف، ونحن سنوقفهم (الروس). حسنًا، هذه كذبة أخرى".وتابع: "في البداية قيل لنا أن طائرات بيرقدار (الطائرات دون طيار)، ثم نظام جافلن (الصواريخ المضادة للدبابات) ستأتي إليكم، ومن ثم دبابات "ليوبارد"، و"أبرامز"، وصواريخ "أتاكمز"، لقد وصلوا الآن إلى القذائف، ثم الذخائر كل هذه الدعاية الغبية تؤدي إلى نفور المواطنين منا".وأوضح أن عملية الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف ستؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة في هذه المنطقة.وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن روسيا، في حال استمرار قصف مناطقها، ستنظر في مسألة إنشاء "منطقة عازلة" على أراضي أوكرانيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.إعلام ألماني: الجيش الروسي يحرز تقدما على الجبهة كل يومودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240511/خبير-فرنسي-روسيا-تحتفظ-بغموض-استراتيجي-في-منطقة-العملية-العسكرية-1088735034.html
https://sputnikarabic.ae/20240511/مستقبلنا-وأمننا-على-المحك-ماكرون-معلقا-على-الوضع-في-أوكرانيا-1088730791.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أوكراني: وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع "كذبة"
أفاد العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، بأن التصريحات التي تشير إلى وجود "سلاح معجزة" غربي يمكن استخدامه لكسب الصراع ضد روسيا هي دعاية كاذبة.
وقال خلال مقابلة: "من المفترض أن تأتي القذائف، ونحن سنوقفهم (الروس). حسنًا، هذه كذبة أخرى".
وتابع: "في البداية قيل لنا أن طائرات بيرقدار (الطائرات دون طيار)، ثم نظام جافلن (الصواريخ المضادة للدبابات) ستأتي إليكم، ومن ثم دبابات "ليوبارد"، و"أبرامز"، وصواريخ "أتاكمز"، لقد وصلوا الآن إلى القذائف، ثم الذخائر كل هذه الدعاية الغبية تؤدي إلى نفور المواطنين منا".
وأوضح أن عملية الجيش الروسي في مقاطعة خاركوف ستؤدي إلى إنشاء منطقة عازلة في هذه المنطقة.
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن روسيا، في حال استمرار قصف مناطقها، ستنظر في مسألة إنشاء "منطقة عازلة" على أراضي أوكرانيا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.