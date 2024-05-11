https://sputnikarabic.ae/20240511/ضابط-أوكراني-يتحدث-عن-نقطة-قوة-للجيش-الروسي-حرمت-قوات-بلاده-من-السلاح-الرئيسي-في-ساحة-المعركة-1088731457.html
ضابط أوكراني يتحدث عن نقطة قوة للجيش الروسي حرمت قوات بلاده من السلاح الرئيسي في ساحة المعركة
ضابط أوكراني يتحدث عن نقطة قوة للجيش الروسي حرمت قوات بلاده من السلاح الرئيسي في ساحة المعركة
سبوتنيك عربي
صرح العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن دبابات "منغال" (تي-72 بي 3) الروسية، غير معرضة للخطر أمام الطائرات المسيرة التابعة للقوات... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T11:57+0000
2024-05-11T11:57+0000
2024-05-11T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ستاريكوف عبر قناته على "يوتيوب": "لقد أثبتت ما يسمى بدبابة "منغال" أنها غير معرضة للسلاح الرئيسي في ساحة المعركة، المسيرات".وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن "القوات المسلحة الأوكرانية، تستخدم الكثير من الطائرات المسيرة لمحاربة دبابة "منغال" الروسية، المزودة بدروع غير عادية".في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طورت الدبابات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مظلة موحدة مضادة للطائرات المسيرة فوق برج الدبابة.وأكدت مؤسسة "روستيخ" الحكومية لوكالة "سبوتينك"، أنه تم إنشاء مظلة مصنوعة لحماية أسطح دبابات "تي-72 بي 3"، مضيفة أن "هذا الحل البسيط والفعال، في الوقت ذاته، كان الدافع وراءه تجربة العملية العسكرية الخاصة".
https://sputnikarabic.ae/20240511/القوات-الروسية-تحرر-5-بلدات-بالقرب-من-خاركوف-1088728975.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
ضابط أوكراني يتحدث عن نقطة قوة للجيش الروسي حرمت قوات بلاده من السلاح الرئيسي في ساحة المعركة
صرح العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن دبابات "منغال" (تي-72 بي 3) الروسية، غير معرضة للخطر أمام الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في ساحة المعركة.
وقال ستاريكوف عبر قناته على "يوتيوب": "لقد أثبتت ما يسمى بدبابة "منغال" أنها غير معرضة للسلاح الرئيسي في ساحة المعركة، المسيرات".
وأشار ستاريكوف إلى أنه من المفارقات أن الدبابات المزودة بالدروع الإضافية تُظهر مثل هذه الفعالية على خط الجبهة.
وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن "القوات المسلحة الأوكرانية، تستخدم الكثير من الطائرات المسيرة لمحاربة دبابة "منغال" الروسية، المزودة بدروع غير عادية".
في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طورت الدبابات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مظلة موحدة مضادة للطائرات المسيرة فوق برج الدبابة.
وأكدت مؤسسة "روستيخ" الحكومية لوكالة "سبوتينك"، أنه تم إنشاء مظلة مصنوعة لحماية أسطح دبابات "تي-72 بي 3"، مضيفة أن "هذا الحل البسيط والفعال، في الوقت ذاته، كان الدافع وراءه تجربة العملية العسكرية الخاصة".