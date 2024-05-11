https://sputnikarabic.ae/20240511/ضابط-أوكراني-يتحدث-عن-نقطة-قوة-للجيش-الروسي-حرمت-قوات-بلاده-من-السلاح-الرئيسي-في-ساحة-المعركة-1088731457.html

ضابط أوكراني يتحدث عن نقطة قوة للجيش الروسي حرمت قوات بلاده من السلاح الرئيسي في ساحة المعركة

ضابط أوكراني يتحدث عن نقطة قوة للجيش الروسي حرمت قوات بلاده من السلاح الرئيسي في ساحة المعركة

سبوتنيك عربي

صرح العقيد المتقاعد في جهاز الأمن الأوكراني، أوليغ ستاريكوف، أن دبابات "منغال" (تي-72 بي 3) الروسية، غير معرضة للخطر أمام الطائرات المسيرة التابعة للقوات... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T11:57+0000

2024-05-11T11:57+0000

2024-05-11T11:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال ستاريكوف عبر قناته على "يوتيوب": "لقد أثبتت ما يسمى بدبابة "منغال" أنها غير معرضة للسلاح الرئيسي في ساحة المعركة، المسيرات".وفي وقت سابق، ذكرت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن "القوات المسلحة الأوكرانية، تستخدم الكثير من الطائرات المسيرة لمحاربة دبابة "منغال" الروسية، المزودة بدروع غير عادية".في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، طورت الدبابات الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مظلة موحدة مضادة للطائرات المسيرة فوق برج الدبابة.وأكدت مؤسسة "روستيخ" الحكومية لوكالة "سبوتينك"، أنه تم إنشاء مظلة مصنوعة لحماية أسطح دبابات "تي-72 بي 3"، مضيفة أن "هذا الحل البسيط والفعال، في الوقت ذاته، كان الدافع وراءه تجربة العملية العسكرية الخاصة".

https://sputnikarabic.ae/20240511/القوات-الروسية-تحرر-5-بلدات-بالقرب-من-خاركوف-1088728975.html

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