https://sputnikarabic.ae/20240511/طهران-تدين-موافقة-البرلمان-الكندي-على-اقتراح-بتصنيف-الحرس-الثوري-الإيراني-منظمة-إرهابية-1088724518.html
طهران تدين موافقة البرلمان الكندي على اقتراح بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
طهران تدين موافقة البرلمان الكندي على اقتراح بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
سبوتنيك عربي
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم االسبت، "خطوة مجلس العموم الكندي ضد الحرس الثوري الإيراني"، مؤكدة احتفاظها بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المضادة. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T05:52+0000
2024-05-11T05:52+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الخطوة الكندية غير حكيمة وعدائية وتعارض مبادئ القانون الدولي"، مؤكدا أن "التصرفات الناجمة عن جهل برلمان كندا، لاتؤثر على حرس الثورة لأنه يتولى إلى جانب القوات المسلحة حراسة الأمن القومي الإيراني".ووافق مجلس العموم الكندي، الأربعاء الماضي، بالإجماع على مشروع غير ملزم، يطلب من الحكومة إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة الرسمية "للمنظمات الإرهابية" في البلاد.وصوّت جميع أعضاء مجلس العموم الكندي، البالغ عددهم 327 عضوا، لصالح هذا المشروع ولم يعارضه أي عضو في المجلس.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، انتقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، النظام الإيراني والحرس الثوري، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج الحرس الثوري في قائمة "المنظمات الإرهابية".
https://sputnikarabic.ae/20221003/كندا-تفرض-عقوبات-على-9-أشخاص-و25-كيانا-إيرانيا-من-بينها-الحرس-الثوري-وشرطة-الأخلاق-1068567156.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار كندا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, أخبار كندا, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
طهران تدين موافقة البرلمان الكندي على اقتراح بتصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية"
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم االسبت، "خطوة مجلس العموم الكندي ضد الحرس الثوري الإيراني"، مؤكدة احتفاظها بحقها في الرد واتخاذ الإجراءات المضادة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "الخطوة الكندية غير حكيمة وعدائية وتعارض مبادئ القانون الدولي"، مؤكدا أن "التصرفات الناجمة عن جهل برلمان كندا، لاتؤثر على حرس الثورة لأنه يتولى إلى جانب القوات المسلحة حراسة الأمن القومي الإيراني".
ووافق مجلس العموم الكندي، الأربعاء الماضي، بالإجماع على مشروع غير ملزم
، يطلب من الحكومة إضافة الحرس الثوري الإيراني إلى القائمة الرسمية "للمنظمات الإرهابية" في البلاد.
وصوّت جميع أعضاء مجلس العموم الكندي، البالغ عددهم 327 عضوا، لصالح هذا المشروع ولم يعارضه أي عضو في المجلس.
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، انتقد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، النظام الإيراني والحرس الثوري، ووعد بأن حكومته ستبحث عن سبل لإدراج الحرس الثوري في قائمة "المنظمات الإرهابية".