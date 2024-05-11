https://sputnikarabic.ae/20240511/عشرات-القتلى-والجرحى-بينهم-صحفي-وأسرته-في-قصف-إسرائيلي-على-قطاع-غزة-فيديو-1088722984.html

عشرات القتلى والجرحى بينهم صحفي وأسرته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة... فيديو

عشرات القتلى والجرحى بينهم صحفي وأسرته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل عشرات الفلسطينيين بينهم صحفي وزوجته وابنه، وإصابة آخرين، جراء استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع... 11.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-11T03:18+0000

2024-05-11T03:18+0000

2024-05-11T04:46+0000

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم العربي

طوفان الأقصى

قصف إسرائيلي

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وأكدت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مقتل الصحفي الفلسطيني، بهاء عكاشة، وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع.كما قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة "صيام" في البلدة القديمة وسط مدينة غزة.وأشارت مصادر الوكالة إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وغصابة آخرين بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "الخطيب" في بلدة الزوايدة وسط القطاع.ولفتت الوكالة إلى أن "غارة إسرائيلية استهدفت شمال مخيم النصيرات وأخرى استهدت بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة".كما تعرض وسط وشرق مدينة رفح جنوبي القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على حي الجنينة شرقي رفح، وفقا للوكالة.في سياق متصل، وافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب و78,572 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي