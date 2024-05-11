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https://sputnikarabic.ae/20240511/عشرات-القتلى-والجرحى-بينهم-صحفي-وأسرته-في-قصف-إسرائيلي-على-قطاع-غزة-فيديو-1088722984.html
عشرات القتلى والجرحى بينهم صحفي وأسرته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة... فيديو
عشرات القتلى والجرحى بينهم صحفي وأسرته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل عشرات الفلسطينيين بينهم صحفي وزوجته وابنه، وإصابة آخرين، جراء استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T03:18+0000
2024-05-11T04:46+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي
طوفان الأقصى
قصف إسرائيلي
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وأكدت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مقتل الصحفي الفلسطيني، بهاء عكاشة، وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع.كما قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة "صيام" في البلدة القديمة وسط مدينة غزة.وأشارت مصادر الوكالة إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وغصابة آخرين بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "الخطيب" في بلدة الزوايدة وسط القطاع.ولفتت الوكالة إلى أن "غارة إسرائيلية استهدفت شمال مخيم النصيرات وأخرى استهدت بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة".كما تعرض وسط وشرق مدينة رفح جنوبي القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على حي الجنينة شرقي رفح، وفقا للوكالة.في سياق متصل، وافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب و78,572 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, قصف إسرائيلي

عشرات القتلى والجرحى بينهم صحفي وأسرته في قصف إسرائيلي على قطاع غزة... فيديو

03:18 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 04:46 GMT 11.05.2024)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSتشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023
تشييع جثمان الصحفي في تلفزيون فلسطين محمد أبو حطب الذي قتل في قصف إسرائيلي على منزله بخان يونس، جنوب قطاع غزة في 3 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بمقتل عشرات الفلسطينيين بينهم صحفي وزوجته وابنه، وإصابة آخرين، جراء استهداف قوات الجيش الإسرائيلي لمناطق عدة في قطاع غزة.
وأكدت مصادر لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مقتل الصحفي الفلسطيني، بهاء عكاشة، وزوجته وابنه في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم بمخيم جباليا شمالي القطاع.
كما قتل عدة أشخاص وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة "صيام" في البلدة القديمة وسط مدينة غزة.
وأشارت مصادر الوكالة إلى مقتل 10 أشخاص على الأقل وغصابة آخرين بينهم أطفال، إثر قصف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة "الخطيب" في بلدة الزوايدة وسط القطاع.
ولفتت الوكالة إلى أن "غارة إسرائيلية استهدفت شمال مخيم النصيرات وأخرى استهدت بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة".
كما تعرض وسط وشرق مدينة رفح جنوبي القطاع لقصف مدفعي إسرائيلي مكثف، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على حي الجنينة شرقي رفح، وفقا للوكالة.
في سياق متصل، وافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تصوت ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة، خلال جلسة مجلس الأمن 20 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
مجلس الأمن يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل وفوري في المقابر الجماعية المكتشفة بغزة
أمس, 21:36 GMT
وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب و78,572 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
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