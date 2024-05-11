https://sputnikarabic.ae/20240511/قرارات-صعبة-لإنقاذ-الكويت-ما-مواد-الدستور-التي-أوقفها-الأمير-1088736778.html
قرارات صعبة لإنقاذ الكويت.. ما مواد الدستور التي أوقفها الأمير؟
قرارات صعبة لإنقاذ الكويت.. ما مواد الدستور التي أوقفها الأمير؟
سبوتنيك عربي
أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، مؤكدا أنه سيتم خلال... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T14:38+0000
2024-05-11T14:38+0000
2024-05-11T14:38+0000
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قرارات صعبة لإنقاذ الكويت.. ما مواد الدستور التي أوقفها الأمير؟
أعلن أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حل مجلس الأمة (البرلمان) ووقف العمل بعدد من مواد الدستور لمدة لا تزيد على 4 سنوات، مؤكدا أنه سيتم خلال السنوات الأربع دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد.