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https://sputnikarabic.ae/20240511/كوريا-الشمالية-تعلن-نشر-قاذفة-صواريخ-متعددة-جديدة-لتعزيز-قدراتها-المدفعية-1088739473.html
كوريا الشمالية تعلن نشر قاذفة صواريخ متعددة جديدة لتعزيز قدراتها المدفعية
كوريا الشمالية تعلن نشر قاذفة صواريخ متعددة جديدة لتعزيز قدراتها المدفعية
سبوتنيك عربي
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عن نشر قاذفة صواريخ متعددة جديدة عيار 240 ملليمتر في جيشها، اعتبارا من العام الحالي، معربة عن توقعاتها بأن نظام الأسلحة... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T15:41+0000
2024-05-11T15:41+0000
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "قاذفة الصواريخ المتعددة المحدثة ذات القدرة العالية على الحركة وتركيز النيران لديها نظام آلي للتحكم في إطلاق النار، وسيتم نشرها في وحدات الجيش الشعبي الكوري كمعدات بديلة من عام 2024 إلى عام 2026"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.وأشارت كوريا الشمالية إلى أن 8 قذائف أطلقت من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أصابت أهدافا "محددة"، مشيرة إلى أن الاختبار أظهر "قوتها التدميرية".وفي شهر فبراير/شباط، قالت كوريا الشمالية إنها طورت حديثا قاذفات صواريخ عيار 240 ملليمترا "يمكن التحكم فيها"، وهي خطوة يمكن أن تعزز قدراتها التسلحية من خلال تحسينات في المدى والدقة، وفي الشهر الماضي، أجرت بيونغ يانغ تجربة إطلاق قذائف جديدة لنظام الأسلحة.وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أشرف، أمس الجمعة، على اختبار بالذخيرة الحية لنظام إطلاق صاروخي متعدد حديث، وهو الاختبار الثالث من نوعه خلال العام الحالي، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإدخال السلاح إلى قواتها المسلحة.وقال كيم: "سيتم إجراء تغيير كبير قريبا في زيادة القدرة القتالية المدفعية لجيشنا"، داعيا إلى زيادة إنتاج القذائف وأسلحة المدفعية إلى "أعلى مستوى".
https://sputnikarabic.ae/20240429/إعلام-كوريا-الشمالية-تلغم-طريقا-يؤدي-إلى-جارتها-الجنوبية-1088373249.html
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كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

كوريا الشمالية تعلن نشر قاذفة صواريخ متعددة جديدة لتعزيز قدراتها المدفعية

15:41 GMT 11.05.2024
© Sputnik . Ilya Pitalevكوريا الشمالية
كوريا الشمالية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
كوريا الشمالية
© Sputnik . Ilya Pitalev
تابعنا عبر
أعلنت كوريا الشمالية، اليوم السبت، عن نشر قاذفة صواريخ متعددة جديدة عيار 240 ملليمتر في جيشها، اعتبارا من العام الحالي، معربة عن توقعاتها بأن نظام الأسلحة الجديد سيعزز القدرات القتالية المدفعية للبلاد.
وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية، إن "قاذفة الصواريخ المتعددة المحدثة ذات القدرة العالية على الحركة وتركيز النيران لديها نظام آلي للتحكم في إطلاق النار، وسيتم نشرها في وحدات الجيش الشعبي الكوري كمعدات بديلة من عام 2024 إلى عام 2026"، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية.
وأشارت كوريا الشمالية إلى أن 8 قذائف أطلقت من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أصابت أهدافا "محددة"، مشيرة إلى أن الاختبار أظهر "قوتها التدميرية".
علم كوريا الشمالية يرفرف في مهب الريح بينما يقف جندي من الجيش الكوري الجنوبي في حراسة قرى بانمونجوم الحدودية في باجو، كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.04.2024
إعلام: كوريا الشمالية تلغم طريقا يؤدي إلى جارتها الجنوبية
29 أبريل, 05:43 GMT
وفي شهر فبراير/شباط، قالت كوريا الشمالية إنها طورت حديثا قاذفات صواريخ عيار 240 ملليمترا "يمكن التحكم فيها"، وهي خطوة يمكن أن تعزز قدراتها التسلحية من خلال تحسينات في المدى والدقة، وفي الشهر الماضي، أجرت بيونغ يانغ تجربة إطلاق قذائف جديدة لنظام الأسلحة.
وكان زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أشرف، أمس الجمعة، على اختبار بالذخيرة الحية لنظام إطلاق صاروخي متعدد حديث، وهو الاختبار الثالث من نوعه خلال العام الحالي، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لإدخال السلاح إلى قواتها المسلحة.
وقال كيم: "سيتم إجراء تغيير كبير قريبا في زيادة القدرة القتالية المدفعية لجيشنا"، داعيا إلى زيادة إنتاج القذائف وأسلحة المدفعية إلى "أعلى مستوى".
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