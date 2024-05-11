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https://sputnikarabic.ae/20240511/متحدث-الرئاسي-الليبي-السابق-التطبيع-بين-بلادنا-وإسرائيل-مسألة-بعيدة-1088739059.html
متحدث "الرئاسي الليبي" السابق: التطبيع بين بلادنا وإسرائيل مسألة بعيدة
متحدث "الرئاسي الليبي" السابق: التطبيع بين بلادنا وإسرائيل مسألة بعيدة
سبوتنيك عربي
بعد فشل مسار التطبيع مع ليبيا التي سعت له تل أبيب في وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي أقامتها... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T15:39+0000
2024-05-11T15:46+0000
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وجاء إعلان "العدل الدولية" بعد يوم من إعلان المجلس الرئاسي الليبي، انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية جراء حربها المستمرة على قطاع غزة.وفي وقت سابق سعت إسرائيل للتطبيع مع ليبيا، لكن إثارة القضية في الشارع الليبي تسببت في إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها في وقت سابق.تعليقا على هذه الخطوة، قال محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، إن محاولة التطبيع بين إسرائيل وليبيا، كانت وستظل مسألة بعيدة عن ليبيا تمامان مضيفا في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الشعب الليبي يرفض رفضا قاطعا هذه المسألة.ويرى السلاك أن انضمام ليبيا للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل يأتي في سياق طبيعي، إذ "تعد الخطوة أقل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".وبشأن تأثير الخطوة على العلاقات بين ليبيا والدول الغربية، أوضح السلاك، أنها لا تؤثر كثيرا على العلاقات، نظرا للسياقات المختلفة، ما يعني أن الغرب لن يفرض أي ضغوط على ليبيا بسبب الخطوة.في وقت سابق قالت محكمة العدل إن ليبيا قد طلبت التدخل في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل وذلك بموجب الفصل 63 من قانون المحكمة، مضيفة بأن ليبيا تعتبر أن الأعمال الإسرائيلية اتخذت طابعا جعلها ترقى إلى أعمال إبادة تستهدف أهالي غزة.وأشارت المحكمة إلى أنها طلبت ردودا من إسرائيل وجنوب أفريقيا بشأن الطلب الليبي.ووفق بيان المحكمة، فإن دولة جنوب أفريقيا اعتبرت أن التدابير المتخذة سابقا لم تعد كافية بالنظر إلى تطورات الوضع على الأرض خصوصا مع الهجوم الإسرائيلي على رفح وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية.
https://sputnikarabic.ae/20240510/ليبيا-تنضم-لجنوب-أفريقيا-في-قضية-الإبادة-الجماعية-المرفوعة-ضد-إسرائيل-لدى-محكمة-العدل-الدولية-1088720665.html
https://sputnikarabic.ae/20240109/رئيس-الأعلى-للدولة-في-ليبيا-يدعم-دعوى-جنوب-أفريقيا-أمام-العدل-الدولية-ضد-إسرائيل-1084810948.html
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حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار ليبيا اليوم, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار فلسطين اليوم, جنوب أفريقيا
حصري, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار ليبيا اليوم, المحكمة الجنائية الدولية, أخبار فلسطين اليوم, جنوب أفريقيا

متحدث "الرئاسي الليبي" السابق: التطبيع بين بلادنا وإسرائيل مسألة بعيدة

15:39 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 15:46 GMT 11.05.2024)
© flickr.com / Izhar Lauferعلم إسرائيل
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© flickr.com / Izhar Laufer
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حصري
بعد فشل مسار التطبيع مع ليبيا التي سعت له تل أبيب في وقت سابق، أعلنت محكمة العدل الدولية أن ليبيا تقدمت بطلب الانضمام إلى جنوب أفريقيا في القضية التي أقامتها على إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وجاء إعلان "العدل الدولية" بعد يوم من إعلان المجلس الرئاسي الليبي، انضمام ليبيا إلى دولة جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية جراء حربها المستمرة على قطاع غزة.
تتلي محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، الحكم الخاص بإجراءات الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
ليبيا تنضم إلى جنوب أفريقيا في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية
أمس, 20:28 GMT
وفي وقت سابق سعت إسرائيل للتطبيع مع ليبيا، لكن إثارة القضية في الشارع الليبي تسببت في إقالة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش من منصبها في وقت سابق.
تعليقا على هذه الخطوة، قال محمد السلاك، المتحدث باسم المجلس الرئاسي السابق، إن محاولة التطبيع بين إسرائيل وليبيا، كانت وستظل مسألة بعيدة عن ليبيا تمامان مضيفا في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الشعب الليبي يرفض رفضا قاطعا هذه المسألة.
ويرى السلاك أن انضمام ليبيا للدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا أمام الجنائية الدولية ضد إسرائيل يأتي في سياق طبيعي، إذ "تعد الخطوة أقل ما يمكن تقديمه لدعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وبشأن تأثير الخطوة على العلاقات بين ليبيا والدول الغربية، أوضح السلاك، أنها لا تؤثر كثيرا على العلاقات، نظرا للسياقات المختلفة، ما يعني أن الغرب لن يفرض أي ضغوط على ليبيا بسبب الخطوة.
تجدد قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح، 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
رئيس الأعلى للدولة في ليبيا يدعم دعوى جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية ضد إسرائيل
9 يناير, 03:17 GMT
في وقت سابق قالت محكمة العدل إن ليبيا قد طلبت التدخل في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل وذلك بموجب الفصل 63 من قانون المحكمة، مضيفة بأن ليبيا تعتبر أن الأعمال الإسرائيلية اتخذت طابعا جعلها ترقى إلى أعمال إبادة تستهدف أهالي غزة.
وأشارت المحكمة إلى أنها طلبت ردودا من إسرائيل وجنوب أفريقيا بشأن الطلب الليبي.
ووفق بيان المحكمة، فإن دولة جنوب أفريقيا اعتبرت أن التدابير المتخذة سابقا لم تعد كافية بالنظر إلى تطورات الوضع على الأرض خصوصا مع الهجوم الإسرائيلي على رفح وتأثيره على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية والخدمات الأساسية.
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