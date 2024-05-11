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القوات الروسية تحرر 6 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة
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محافظ إدلب السورية لـ"سبوتنيك": افتتاح ممر إنساني لعبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية
محافظ إدلب السورية لـ"سبوتنيك": افتتاح ممر إنساني لعبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية
سبوتنيك عربي
افتتحت الحكومة السورية ممرا إنسانيا بريف محافظة إدلب الجنوبي، تمهيدا لعبور طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، القادمين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، إلى... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T09:52+0000
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وقال محافظ إدلب، ثائر سلهب، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "تم تجهيز ممر إنساني (ترنبة- سراقب) بريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد وصول مئات المناشدات من قبل الأهالي المتواجدين داخل مناطق سيطرة المسلحين، يطالبون فيها بخروج أبنائهم باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، لتقديم امتحانات التعليم الأساسي والثانوي".وأضاف محافظ إدلب: "تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من الجهات المعنية في مديريات التربية والصحة والهلال الأحمر، لاستقبال الطلاب واصطحابهم باتجاه مراكز الاستضافة، التي تم تجهيزها بشكل كامل داخل مدينة خان شيخون، وذلك ابتداءا من 11 حتى 16 من الشهر الجاري".وتابع سلهب: "نسعى بكامل جهودنا لضمان خروج الطلاب من مناطق سيطرة المسلحين، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات على أن المجموعات المسلحة سوف تسمح بخروج الطلاب".وأوضح، بالقول: "حاولنا عدة مرات إخراج حالات إنسانية وطبية، بالإضافة إلى طلاب يرغبون بمغادرة مناطق سيطرة المسلحين باتجاه مناطق سيطرة الدولة، لكن المجموعات المسلحة اعترضت طريقهم ومنعتهم من الخروج وتم تهديدهم بالاعتقال في حال توجهوا باتجاه الممرات الإنسانية، التي عملت الحكومة السورية على افتتاحها، خلال الفترات الماضية".
https://sputnikarabic.ae/20240403/محافظ-إدلب-لـ-سبوتنيك-استقبلنا-عشرات-العوائل-الهاربة-من-مناطق-سيطرة-المسلحين-1087658451.html
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محافظ إدلب السورية لـ"سبوتنيك": افتتاح ممر إنساني لعبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية

09:52 GMT 11.05.2024
© Sputnik . Basil Shartouhافتتاح ممر إنساني بمحافظ إدلب السورية لعبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية
افتتاح ممر إنساني بمحافظ إدلب السورية لعبور الطلاب إلى المراكز الامتحانية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© Sputnik . Basil Shartouh
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افتتحت الحكومة السورية ممرا إنسانيا بريف محافظة إدلب الجنوبي، تمهيدا لعبور طلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، القادمين من مناطق سيطرة المجموعات المسلحة، إلى مراكز إقامة مجهزة ضمن مناطق سيطرة الدولة السورية، تمهيدا لتقديم امتحاناتهم السنوية.
وقال محافظ إدلب، ثائر سلهب، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "تم تجهيز ممر إنساني (ترنبة- سراقب) بريف إدلب الجنوبي، وذلك بعد وصول مئات المناشدات من قبل الأهالي المتواجدين داخل مناطق سيطرة المسلحين، يطالبون فيها بخروج أبنائهم باتجاه مناطق سيطرة الدولة السورية، لتقديم امتحانات التعليم الأساسي والثانوي".
وأضاف محافظ إدلب: "تم تشكيل لجنة مشتركة مكونة من الجهات المعنية في مديريات التربية والصحة والهلال الأحمر، لاستقبال الطلاب واصطحابهم باتجاه مراكز الاستضافة، التي تم تجهيزها بشكل كامل داخل مدينة خان شيخون، وذلك ابتداءا من 11 حتى 16 من الشهر الجاري".
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وتابع سلهب: "نسعى بكامل جهودنا لضمان خروج الطلاب من مناطق سيطرة المسلحين، لكن حتى الآن لا يوجد أي مؤشرات على أن المجموعات المسلحة سوف تسمح بخروج الطلاب".
وأوضح، بالقول: "حاولنا عدة مرات إخراج حالات إنسانية وطبية، بالإضافة إلى طلاب يرغبون بمغادرة مناطق سيطرة المسلحين باتجاه مناطق سيطرة الدولة، لكن المجموعات المسلحة اعترضت طريقهم ومنعتهم من الخروج وتم تهديدهم بالاعتقال في حال توجهوا باتجاه الممرات الإنسانية، التي عملت الحكومة السورية على افتتاحها، خلال الفترات الماضية".
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