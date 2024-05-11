https://sputnikarabic.ae/20240511/مسؤول-ليبي-بهيئة-تشجيع-الاستثمار-روسيا-من-الدول-الكبرى-المرحب-باستثماراتها-لدينا--1088727094.html
مسؤول ليبي بهيئة "تشجيع الاستثمار": روسيا من الدول الكبرى المرحب باستثماراتها لدينا
مسؤول ليبي بهيئة "تشجيع الاستثمار": روسيا من الدول الكبرى المرحب باستثماراتها لدينا
سبوتنيك عربي
صرح محمد الجهاني، مدير مكتب ديوان مدير الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة شرقي ليبيا، بأن "ليبيا منفتحة على جميع الاستثمارات الأجنبية". 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T08:55+0000
2024-05-11T08:55+0000
2024-05-11T09:47+0000
حصري
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
روسيا
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وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "الشراكة مع الجانب الروسي مهمة، خاصة أن روسيا دولة كبيرة وفاعلة في المجتمع الدولي، ومن أكبر الدول من ناحية الاستثمار والاقتصاد، ونحن نحبذ الاستثمارات الروسية".وأوضح أن "الهيئة تقدم الدعم للمستثمرين الأجانب خلال المراحل الثلاث من التأسيس إلى التشغيل"، مشيرا إلى أن "ليبيا تسعى لتنويع الاستثمار والاقتصاد وعدم اقتصاره على الصناعات النفطية، حيث نسعى لتكون ليبيا محطة نحو الدول الأفريقية".جاءت تصريحات الجهاني، خلال مشاركته في "قمة AIM للاستثمار"، التي عقدت في أبو ظبي في الفترة من 7 إلى 9 مايو/ أيار الجاري، والتي وفرت في دورتها الحالية، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.وشملت القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة و"اليونيكورن"، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.وفي وقت سابق، قال داوود الشيزاوي، رئيس "قمة AIM للاستثمار" ورئيس منظمة "AIM" العالمية، إن "الهدف الرئيسي للقمة هو توطيد العلاقات العالمية الاقتصادية مع الدول المختلفة".وأوضح الشيزاوي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "القمة ركزت هذا العام على توسيع الشركات، وأيضا استثمارات الكثير من المستثمرين، وأيضا للحكومات من مختلف دول العالم"، مضيفًا: "ركزنا في القمة هذه على مخرجات ممتازة من ناحية المحتوى وأيضا الشركات الاقتصادية ومن ناحية نوعية رواد العمل".وبشأن الوجود الروسي، قال إن "روسيا دولة شريكة اقتصاديا، وأيضا نحن شركاء في التنويع الاقتصادي"، مؤكدًا أن "القمة تركز على الترويج للقطاع الخاص في أي مكان".
https://sputnikarabic.ae/20240507/افتتاح-أعمال-قمة-aim-للاستثمار-في-أبو-ظبي-وسبوتنيك-شريكا-دوليا-صور-وفيديو--1088595266.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
حصري, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي
مسؤول ليبي بهيئة "تشجيع الاستثمار": روسيا من الدول الكبرى المرحب باستثماراتها لدينا
08:55 GMT 11.05.2024 (تم التحديث: 09:47 GMT 11.05.2024)
حصري
صرح محمد الجهاني، مدير مكتب ديوان مدير الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة شرقي ليبيا، بأن "ليبيا منفتحة على جميع الاستثمارات الأجنبية".
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك
"، أن "الشراكة مع الجانب الروسي مهمة، خاصة أن روسيا دولة كبيرة وفاعلة في المجتمع الدولي، ومن أكبر الدول من ناحية الاستثمار والاقتصاد، ونحن نحبذ الاستثمارات الروسية".
وأوضح أن "الهيئة تقدم الدعم للمستثمرين الأجانب خلال المراحل الثلاث من التأسيس إلى التشغيل"، مشيرا إلى أن "ليبيا تسعى لتنويع الاستثمار والاقتصاد وعدم اقتصاره على الصناعات النفطية، حيث نسعى لتكون ليبيا محطة نحو الدول الأفريقية".
جاءت تصريحات الجهاني، خلال مشاركته في "قمة AIM للاستثمار
"، التي عقدت في أبو ظبي في الفترة من 7 إلى 9 مايو/ أيار الجاري، والتي وفرت في دورتها الحالية، العديد من الفرص للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات الاستثمارية من حول العالم للتواصل والاطلاع على مشاريع استثمارية متخصصة في مختلف المجالات من خلال 450 جلسة حوارية و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى.
وشملت القمة العديد من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها، محور الاستثمار والابتكار والتكنولوجيا والشركات الناشئة و"اليونيكورن"، ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ومنتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف مستقبل الاستثمار العالمي عبر استعراض أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
وفي وقت سابق، قال داوود الشيزاوي، رئيس "قمة AIM للاستثمار" ورئيس منظمة "AIM" العالمية، إن "الهدف الرئيسي للقمة هو توطيد العلاقات العالمية الاقتصادية مع الدول المختلفة".
وأوضح الشيزاوي، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك
"، أن "القمة ركزت هذا العام على توسيع الشركات، وأيضا استثمارات الكثير من المستثمرين، وأيضا للحكومات من مختلف دول العالم"، مضيفًا: "ركزنا في القمة هذه على مخرجات ممتازة من ناحية المحتوى وأيضا الشركات الاقتصادية ومن ناحية نوعية رواد العمل".
وبشأن الوجود الروسي، قال إن "روسيا دولة شريكة اقتصاديا، وأيضا نحن شركاء في التنويع الاقتصادي"، مؤكدًا أن "القمة تركز على الترويج للقطاع الخاص في أي مكان".