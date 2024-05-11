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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240511/مقتل-امرأة-وإصابة-29-شخصا-آخرين-بينهم-طفل-بقصف-للقوات-الأوكرانية-على-بيلغورود-1088746398.html
مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل بقصف للقوات الأوكرانية على بيلغورود
مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل بقصف للقوات الأوكرانية على بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل، في قصف للقوات الأوكرانية على مدينة ومقاطعة بيلغورود. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T21:04+0000
2024-05-11T21:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في منشور على منصة "تليغرام"، أن "مدينة ومقاطعة بيلغورود تعرضتا لقصف عنيف من القوات المسلحة الأوكرانية، وللأسف توفيت امرأة متأثرة بإصابتها قبل وصول الإسعاف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240510/مقتل-شخص-وإصابة-7-في-غارة-أوكرانية-على-خزان-نفطي-بجمهورية-لوغانسك-1088722030.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
روسيا, القوات الأوكرانية

مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل بقصف للقوات الأوكرانية على بيلغورود

21:04 GMT 11.05.2024
© Sputnikالقوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود
القوات الأوكرانية تنفذ اعتداء صاروخيا على مركز تسوق في بيلغورود - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل، في قصف للقوات الأوكرانية على مدينة ومقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في منشور على منصة "تليغرام"، أن "مدينة ومقاطعة بيلغورود تعرضتا لقصف عنيف من القوات المسلحة الأوكرانية، وللأسف توفيت امرأة متأثرة بإصابتها قبل وصول الإسعاف".

وأضاف "وفقًا للمعلومات الأولية، أصيب 28 بالغًا وطفل بالشظايا في أجزاء مختلفة من أجسادهم، ونُقلوا جميعًا إلى مراكز طبية بمدينة بيلغورود، حيث يقدم لهم الأطباء كل مساعدة ممكنة".

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مقتل شخص وإصابة 7 آخرين في غارة أوكرانية على خزان نفطي في جمهورية لوغانسك الشعبية
أمس, 22:25 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
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