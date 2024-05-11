https://sputnikarabic.ae/20240511/مقتل-امرأة-وإصابة-29-شخصا-آخرين-بينهم-طفل-بقصف-للقوات-الأوكرانية-على-بيلغورود-1088746398.html
مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل بقصف للقوات الأوكرانية على بيلغورود
مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل بقصف للقوات الأوكرانية على بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل، في قصف للقوات الأوكرانية على مدينة ومقاطعة بيلغورود. 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T21:04+0000
2024-05-11T21:04+0000
2024-05-11T21:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في منشور على منصة "تليغرام"، أن "مدينة ومقاطعة بيلغورود تعرضتا لقصف عنيف من القوات المسلحة الأوكرانية، وللأسف توفيت امرأة متأثرة بإصابتها قبل وصول الإسعاف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240510/مقتل-شخص-وإصابة-7-في-غارة-أوكرانية-على-خزان-نفطي-بجمهورية-لوغانسك-1088722030.html
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روسيا, القوات الأوكرانية
مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل بقصف للقوات الأوكرانية على بيلغورود
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود غربي روسيا فياتشيسلاف غلادكوف، مقتل امرأة وإصابة 29 شخصا آخرين بينهم طفل، في قصف للقوات الأوكرانية على مدينة ومقاطعة بيلغورود.
موسكو - سبوتنيك. وكتب غلادكوف في منشور على منصة "تليغرام"، أن "مدينة ومقاطعة بيلغورود تعرضتا لقصف عنيف من القوات المسلحة الأوكرانية، وللأسف توفيت امرأة متأثرة بإصابتها قبل وصول الإسعاف".
وأضاف "وفقًا للمعلومات الأولية، أصيب 28 بالغًا وطفل بالشظايا في أجزاء مختلفة من أجسادهم، ونُقلوا جميعًا إلى مراكز طبية بمدينة بيلغورود، حيث يقدم لهم الأطباء كل مساعدة ممكنة".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.