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https://sputnikarabic.ae/20240511/مقتل-19-فلسطينيا-في-قصف-إسرائيلي-على-دير-البلح-وحي-الصبرة-1088746524.html
مقتل 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على دير البلح وحي الصبرة
مقتل 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على دير البلح وحي الصبرة
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم السبت، بمقتل، 19 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على منازلهم بمدينة دير البلح وسط... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T21:38+0000
2024-05-11T21:38+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
مقتل فلسطينيين
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت 9 قتلى، وعدد من الجرحى بينهم طفلة، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية منزل عائلة اللوح في مخيم دير البلح.وأضافت أن القصف أدى لتدمير المنزل وتسبب في أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين.وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.في سياق متصل، وافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 78641 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
https://sputnikarabic.ae/20240511/قناة-إسرائيلية-تعرض-خطة-كابينيت-الحرب-لـاليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1088744126.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, مقتل فلسطينيين, العالم العربي, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, مقتل فلسطينيين, العالم العربي, طوفان الأقصى

مقتل 19 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على دير البلح وحي الصبرة

21:38 GMT 11.05.2024
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - إقبال الناس على المساعدات الإنسانية في شمال القطاع، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء اليوم السبت، بمقتل، 19 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، وإصابة آخرين، في قصف إسرائيلي على منازلهم بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وحي الصبرة بمدينة غزة.
وذكرت مصادر محلية لوكالة "وفا"، أن فرق الإنقاذ والدفاع المدني انتشلت 9 قتلى، وعدد من الجرحى بينهم طفلة، جراء قصف طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية منزل عائلة اللوح في مخيم دير البلح.
وأضافت أن القصف أدى لتدمير المنزل وتسبب في أضرار جسيمة في منازل وممتلكات المواطنين.
وقصفت طائرات الجيش الإسرائيلي الحربية، منزلا لعائلة الأشرم في حي الصبرة وسط مدينة غزة، أدى إلى مقتل 10 فلسطينيين على الأقل.
في سياق متصل، وافق مجلس الحرب والمجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت) في إسرائيل، على توسيع نطاق العملية العسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة، وتجديد تفويض الفريق المفاوض في مباحثات تبادل الأسرى مع حركة حماس.
يأتي ذلك فيما تتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
عائلات فلسطينية تفر من المنطقة بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
قناة إسرائيلية تعرض خطة "كابينيت الحرب" لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة
18:50 GMT
وقتل القصف الإسرائيلي على غزة 35 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال، وأصيب 78641 آخرين، ولا يزال الآلاف تحت الأنقاض، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
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