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08:46 GMT
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من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
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المقهى الثقافي
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قوانين الاقتصاد
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روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
10:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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17:03 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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https://sputnikarabic.ae/20240511/نائب-لبناني-المنظمات-الأممية-لا-تسعى-لحل-أزمة-النزوح-السوري-في-لبنان-1088736114.html
نائب لبناني: المنظمات الأممية لا تسعى لحل أزمة النزوح السوري في لبنان
نائب لبناني: المنظمات الأممية لا تسعى لحل أزمة النزوح السوري في لبنان
سبوتنيك عربي
أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب في البرلمان اللبناني، أشرف بيضون، أنّ "الجهات الدولية المهتمة بملف النزوح السوري في لبنان، تكتفي بتقديم المساعدات... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T14:42+0000
2024-05-11T14:42+0000
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وأوضح النائب بيضون، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "المنظمات الأممية لا تسعى لحل ملف النزوح السوري في لبنان"، مشيرا إلى أنّ "بيروت ملتزمة بالاتفاقية التي وقعت عليها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في العام 2003"، وأنّها "تُصرّ على العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم".ودعا النائب بيضون "جميع الكتل والأحزاب السياسية في لبنان إلى مقاربة ملف النزوح السوري من منطلقات وطنية شاملة"، لافتا إلى أنّه "يضغط على المواطنين اللبنانيين في كل المناطق".واعتبر أنّ "جلسة مجلس النواب التي ستنعقد، يوم الأربعاء المقبل، ستناقش هذا الملف بجدية"، معربًا عن أمله في أن "تتوصل الكتل الى حل موحد يتّسم بالحكمة، لأن الوجع واحد والمصير مشترك بين كل اللبنانيين"، مضيفا:وشدد على أن "التعامل مع الملف السوري في لبنان على أساس عنصري، من شأنه أن ينعكس سلبا على بيروت".وبيّن النائب بيضون أنّ "قرار مجلس النواب اللبناني الآن رهن المناقشات وما ستخلص اليه بعد اختتامها"، موضحا أنّ "البرلمان يستطيع توصية حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، بهدف مقاربة الملف بشكل صريح وواضح، وفقا للأصول القانونية".ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، إذ يقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بأكثر من مليوني لاجئ، معظمهم لا يملك أوراقاً نظامية، في حين تُظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم على الأراضي اللبنانية.وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا نحو 50 ألف نازح فقط، وذلك بعد استئناف عملية العودة والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة "كورونا".
https://sputnikarabic.ae/20240509/التيار-الوطني-الحر-يحتج-أمام-مقر-الأمم-المتحدة-في-بيروت-رفضا-للتدخلات-الخارجية--1088694243.html
https://sputnikarabic.ae/20240417/لبنان-يعتزم-استئناف-تسيير-قوافل-إعادة-النازحين-السوريين-إلى-بلدهم-1088041451.html
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حصري, أخبار سوريا اليوم, لبنان
حصري, أخبار سوريا اليوم, لبنان

نائب لبناني: المنظمات الأممية لا تسعى لحل أزمة النزوح السوري في لبنان

14:42 GMT 11.05.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amirانطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© Sputnik . Zahraa Al Amir
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حصري
أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب في البرلمان اللبناني، أشرف بيضون، أنّ "الجهات الدولية المهتمة بملف النزوح السوري في لبنان، تكتفي بتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية، وتعتمدها وسيلة لإبقاء النازحين بدلا من حل الأزمة".
وأوضح النائب بيضون، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "المنظمات الأممية لا تسعى لحل ملف النزوح السوري في لبنان"، مشيرا إلى أنّ "بيروت ملتزمة بالاتفاقية التي وقعت عليها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في العام 2003"، وأنّها "تُصرّ على العودة الكريمة للنازحين السوريين إلى ديارهم".
ودعا النائب بيضون "جميع الكتل والأحزاب السياسية في لبنان إلى مقاربة ملف النزوح السوري من منطلقات وطنية شاملة"، لافتا إلى أنّه "يضغط على المواطنين اللبنانيين في كل المناطق".
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واعتبر أنّ "جلسة مجلس النواب التي ستنعقد، يوم الأربعاء المقبل، ستناقش هذا الملف بجدية"، معربًا عن أمله في أن "تتوصل الكتل الى حل موحد يتّسم بالحكمة، لأن الوجع واحد والمصير مشترك بين كل اللبنانيين"، مضيفا:

الملف بات خانقا ويزداد تعقيدا يوما بعد يوم، وعلى المسؤولين اللبنانيين التوحد في صف وطني وتحديد الرؤية الوطنية لمصلحة لبنان، والابتعاد عن النقاشات الشعبوية الحادة والعنصرية، والتواصل مع السلطات السورية لحل الازمة.

وشدد على أن "التعامل مع الملف السوري في لبنان على أساس عنصري، من شأنه أن ينعكس سلبا على بيروت".
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وبيّن النائب بيضون أنّ "قرار مجلس النواب اللبناني الآن رهن المناقشات وما ستخلص اليه بعد اختتامها"، موضحا أنّ "البرلمان يستطيع توصية حكومة تصريف الاعمال اللبنانية، بهدف مقاربة الملف بشكل صريح وواضح، وفقا للأصول القانونية".
ويعاني لبنان من أزمة النزوح السوري منذ العام 2011، إذ يقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بأكثر من مليوني لاجئ، معظمهم لا يملك أوراقاً نظامية، في حين تُظهر بيانات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يبلغون 840 ألف لاجئ، ويوجد نحو 3100 مخيم على الأراضي اللبنانية.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد النازحين السوريين العائدين طوعاً إلى سوريا نحو 50 ألف نازح فقط، وذلك بعد استئناف عملية العودة والتي كانت قد توقفت لمدة 3 سنوات نتيجة الحجر الصحي الذي فرضته جائحة "كورونا".
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