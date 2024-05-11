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نتنياهو يهاجم رئيس كولومبيا بعد مطالبته الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه
نتنياهو يهاجم رئيس كولومبيا بعد مطالبته الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه
سبوتنيك عربي
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، هجوما على الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بعد أن حث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال... 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T19:39+0000
2024-05-11T19:39+0000
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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
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وكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "لن تتلقى إسرائيل محاضرات من أحد المعادين للسامية والمؤيدين لحركة "حماس" الفلسطينية، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية، والتي ذبحت واغتصبت وشوهت وأحرقت 1200 شخص بريء في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عار عليك أيها الرئيس بيترو!".وكان الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، كتب على منصة "إكس"، أمس الجمعة، أن "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب مذكرة اعتقال دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".وأضاف أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يبدأ في دراسة إنشاء قوة لحفظ السلام في أراضي غزة.وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس كولومبيا أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب "هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي المستمر على غزة".كما أعربت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، عن استعدادها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.يشار إلى أن بوليفيا وبليز وجنوب أفريقيا قطعت أو علقت علاقاتها مع إسرائيل، بسبب حربها المتواصلة في غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240511/قناة-إسرائيلية-تعرض-خطة-كابينيت-الحرب-لـاليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1088744126.html
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أخبار إسرا, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار إسرا, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن

نتنياهو يهاجم رئيس كولومبيا بعد مطالبته الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه

19:39 GMT 11.05.2024
© AFP 2023 / AMIR COHENرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AFP 2023 / AMIR COHEN
تابعنا عبر
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، هجوما على الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، بعد أن حث المحكمة الجنائية الدولية على إصدار مذكرة اعتقال في حقه.
وكتب نتنياهو عبر منصة "إكس": "لن تتلقى إسرائيل محاضرات من أحد المعادين للسامية والمؤيدين لحركة "حماس" الفلسطينية، وهي منظمة إرهابية تمارس الإبادة الجماعية، والتي ذبحت واغتصبت وشوهت وأحرقت 1200 شخص بريء في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، عار عليك أيها الرئيس بيترو!".
وكان الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، كتب على منصة "إكس"، أمس الجمعة، أن "نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب مذكرة اعتقال دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أن مجلس الأمن الدولي يجب أن يبدأ في دراسة إنشاء قوة لحفظ السلام في أراضي غزة.
وفي الأسبوع الماضي، أعلن رئيس كولومبيا أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، بسبب "هجوم الإبادة الجماعية الإسرائيلي المستمر على غزة".
كما أعربت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، عن استعدادها للانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
يشار إلى أن بوليفيا وبليز وجنوب أفريقيا قطعت أو علقت علاقاتها مع إسرائيل، بسبب حربها المتواصلة في غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
عائلات فلسطينية تفر من المنطقة بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
قناة إسرائيلية تعرض خطة "كابينيت الحرب" لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة
18:50 GMT
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 34 ألف قتيل و77 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
جدير بالذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد أكد في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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