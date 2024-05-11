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https://sputnikarabic.ae/20240511/3-حوادث-في-يومين-أزمة-جديدة-تضرب-طائرات-بوينغ-الأمريكية-1088743493.html
3 حوادث في يومين.. أزمة جديدة تضرب طائرات "بوينغ" الأمريكية
3 حوادث في يومين.. أزمة جديدة تضرب طائرات "بوينغ" الأمريكية
سبوتنيك عربي
تجددت أزمة طائرات الركاب التي تنتجها شركة "بوينغ" الأمريكية بعد تسجيل 3 حوادث خلال يومين، شملت اثنين من طرازات الطائرة، هما "737" و"767". 11.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-11T18:47+0000
2024-05-11T18:47+0000
العالم
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سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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ففي يوم الأربعاء الماضي، تعرض طائرة "بوينغ-767" لحادث في تركيا، وفي اليوم التالي، تم تسجيل حادثين لـ"بوينغ-737" أحدهما في السنغال والآخر في تركيا.وأثارت تلك الحوادث تساؤلات حول كفاءة الطائرات ومدى متابعة شركة "بوينغ" لأدائها في ضوء الإخفاقات المتكررة للطائرة، التي ربما تقود لفقدانها ثقة الركاب وشركات الطيران، على السواء، بسبب تراجع مستويات السلامة والأمان.في يوم الأربعاء 8 مايو/ أيار الجاري، هبطت طائرة "بوينغ-767" اضطراريا واصطدمت بأرضية مدرج المطار، بسبب تعطل نظام الهبوط، بمطار إسطنبول الدولي في تركيا.وفي اليوم التالي، الخميس 9 مايو، خرجت طائرة ركاب من طراز "بوينغ-737" عن المدرج خلال إقلاعها من مطار داكار الدولي، ما تسبب في إصابة 11 شخصا وإغلاق المطار لمدة 12 ساعة.وفي نفس اليوم، تعرضت طائرة "بوينغ-737" لحادث أثناء هبوطها بمطار في أنطاليا التركية، إثر انفجار الإطار الأمامي للطائرة أثناء الهبوط.خسائر بشرية وماديةخلال نحو 5 أشهر، لقي 346 شخصا مصرعهم في حادثتين لإحدى طرازات طائرات "بوينغ-737"، إحداهما في إندونيسيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والثانية في إثيوبيا في مارس/ أذار 2019، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وفيما يتعلق بالخسائر المادية، أشارت إحصائيات الربع الأول من العام الجاري، إلى خسارة شركة "بوينغ" 343 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، كما تراجعت عمليات تسليم الطائرة بسبب الحوادث وتعطل عمليات الإنتاج.وفي يناير/ كانون الثاني 2021، قدرة وزارة العدل الأمريكية حجم التعويضات التي ستدفعها شركة "بوينغ" بسبب التلاعب في المعلومات المقدمة لإدارة الطيران الفيدرالية بـ2.5 مليار دولار.أبرز حوادث 2024ومنذ بداية العام الحالي، شهدت طائرات "بوينغ" العديد من الحوادث بينها 5 حوادث في شهر يناير فقط، تضمنت تحطم أجزاء من الطائرة أو شرخا في نافذة قمرة القيادة أو تسرب الأكسجين أو مشاكل في المحرك أو انفصال إطارات.وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرضت إحدى طائرات "بوينغ" لتلف في الجناح تسبب في إلغاء رحلتها.وشهد شهر مارس/ أذار الماضي، 3 حوادث لطرازات مختلفة من الطائرة بعضها كان نتيجة مشكلة في المحرك أدت لخروج ألسنة نيران منه، وأخرى بسبب سقوط الإطارات من جهاز الهبوط، بينما تسببت مشاكل تقنية في اصطدام بدن الطائرة الثالثة بالأرض أثناء الهبوط، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.وفي أبريل/ نيسان الماضي، اضطرت طائرة "بوينغ" تابعة لخطوط "ساوث ويست" إلى العودة إلى مطار دنفر الدولي بعد وقت قصير على إقلاعها عندما انخلعت قلنسوة المحرك وبدأت بضرب طرف الجناح أثناء الإقلاع.وفي ذات لاشهر اضطرت طائرة "بوينغ-767" لإلغاء رحلتها إثر انطلاق مزلقة الطوارئ القابلة للنفخ بعد الإقلاع، كما تعرضت طائرة الرئيس البولندي لمشكلة مماثلة في طائرة "بوينغ-737".
https://sputnikarabic.ae/20240427/حادث-جديد-يضرب-طائرات-بوينغ-الأمريكية-1088344624.html
https://sputnikarabic.ae/20220924/بوينغ-تجبر-على-سداد-200-مليون-دولار-لنشرها-بيانات-مضللة-عن-تحطم-طائراتها-737-ماكس-1068172519.html
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العالم, أخبار العالم الآن, سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إثيوبيا, أخبار إندونيسيا
العالم, أخبار العالم الآن, سقوط طائرة "بوينغ 737" في إثيوبيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إثيوبيا, أخبار إندونيسيا

3 حوادث في يومين.. أزمة جديدة تضرب طائرات "بوينغ" الأمريكية

18:47 GMT 11.05.2024
© AP Photo / Ted S. Warrenطائرة بوينغ 737 ماكس
طائرة بوينغ 737 ماكس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
© AP Photo / Ted S. Warren
تابعنا عبر
تجددت أزمة طائرات الركاب التي تنتجها شركة "بوينغ" الأمريكية بعد تسجيل 3 حوادث خلال يومين، شملت اثنين من طرازات الطائرة، هما "737" و"767".
ففي يوم الأربعاء الماضي، تعرض طائرة "بوينغ-767" لحادث في تركيا، وفي اليوم التالي، تم تسجيل حادثين لـ"بوينغ-737" أحدهما في السنغال والآخر في تركيا.
طائرة بوينغ 767 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2024
مجتمع
حادث جديد يضرب طائرات "بوينغ" الأمريكية
27 أبريل, 20:54 GMT
وأثارت تلك الحوادث تساؤلات حول كفاءة الطائرات ومدى متابعة شركة "بوينغ" لأدائها في ضوء الإخفاقات المتكررة للطائرة، التي ربما تقود لفقدانها ثقة الركاب وشركات الطيران، على السواء، بسبب تراجع مستويات السلامة والأمان.
في يوم الأربعاء 8 مايو/ أيار الجاري، هبطت طائرة "بوينغ-767" اضطراريا واصطدمت بأرضية مدرج المطار، بسبب تعطل نظام الهبوط، بمطار إسطنبول الدولي في تركيا.
وفي اليوم التالي، الخميس 9 مايو، خرجت طائرة ركاب من طراز "بوينغ-737" عن المدرج خلال إقلاعها من مطار داكار الدولي، ما تسبب في إصابة 11 شخصا وإغلاق المطار لمدة 12 ساعة.
وفي نفس اليوم، تعرضت طائرة "بوينغ-737" لحادث أثناء هبوطها بمطار في أنطاليا التركية، إثر انفجار الإطار الأمامي للطائرة أثناء الهبوط.

خسائر بشرية ومادية

خلال نحو 5 أشهر، لقي 346 شخصا مصرعهم في حادثتين لإحدى طرازات طائرات "بوينغ-737"، إحداهما في إندونيسيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، والثانية في إثيوبيا في مارس/ أذار 2019، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، أشارت إحصائيات الربع الأول من العام الجاري، إلى خسارة شركة "بوينغ" 343 مليون دولار في الربع الأول من العام الجاري، كما تراجعت عمليات تسليم الطائرة بسبب الحوادث وتعطل عمليات الإنتاج.
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، قدرة وزارة العدل الأمريكية حجم التعويضات التي ستدفعها شركة "بوينغ" بسبب التلاعب في المعلومات المقدمة لإدارة الطيران الفيدرالية بـ2.5 مليار دولار.
إلغاء أمر الحظر الطارئ على طائرات بوينغ 737 ماكس وعودتها للتحليق، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2022
مجتمع
"بوينغ" تجبر على سداد 200 مليون دولار لنشرها بيانات "مضللة" عن تحطم طائراتها "737 ‏ماكس"
24 سبتمبر 2022, 11:45 GMT

أبرز حوادث 2024

ومنذ بداية العام الحالي، شهدت طائرات "بوينغ" العديد من الحوادث بينها 5 حوادث في شهر يناير فقط، تضمنت تحطم أجزاء من الطائرة أو شرخا في نافذة قمرة القيادة أو تسرب الأكسجين أو مشاكل في المحرك أو انفصال إطارات.
وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرضت إحدى طائرات "بوينغ" لتلف في الجناح تسبب في إلغاء رحلتها.
وشهد شهر مارس/ أذار الماضي، 3 حوادث لطرازات مختلفة من الطائرة بعضها كان نتيجة مشكلة في المحرك أدت لخروج ألسنة نيران منه، وأخرى بسبب سقوط الإطارات من جهاز الهبوط، بينما تسببت مشاكل تقنية في اصطدام بدن الطائرة الثالثة بالأرض أثناء الهبوط، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، اضطرت طائرة "بوينغ" تابعة لخطوط "ساوث ويست" إلى العودة إلى مطار دنفر الدولي بعد وقت قصير على إقلاعها عندما انخلعت قلنسوة المحرك وبدأت بضرب طرف الجناح أثناء الإقلاع.
وفي ذات لاشهر اضطرت طائرة "بوينغ-767" لإلغاء رحلتها إثر انطلاق مزلقة الطوارئ القابلة للنفخ بعد الإقلاع، كما تعرضت طائرة الرئيس البولندي لمشكلة مماثلة في طائرة "بوينغ-737".
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