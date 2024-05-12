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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
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مساحة حرة
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كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عالم سبوتنيك
"حماس" تعتزم مراجعة استراتيجيتها التفاوضية مع إسرائيل، و"مجلس الحرب" يقرر توسيع الهجوم على رفح
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https://sputnikarabic.ae/20240512/أردوغان-أساليب-نتنياهو-وصلت-إلى-مستوى-يثير-غيرة-هتلر-1088757626.html
أردوغان: أساليب نتنياهو وصلت إلى مستوى يثير غيرة هتلر
أردوغان: أساليب نتنياهو وصلت إلى مستوى يثير غيرة هتلر
سبوتنيك عربي
أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتعليقات بشأن اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيعقد غدا الاثنين، وحول سياسات... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T09:31+0000
2024-05-12T09:31+0000
رجب طيب أردوغان
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العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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وأكد أردوغان، في تصريحاته، أن "نتنياهو(بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي) وصل إلى مستوى يثير غيرة الزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر، بأساليبه في الإبادة الجماعية بقطاع غزة"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.وأشار إلى أن "حركة حماس الفلسطينية، وافقت على وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لا تريد ذلك، متذرعة برغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله، حيث تواصل القسوة والمجازر".وعن العلاقات التركية اليونانية، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بذل قصارى جهده لضمان أن يسود السلام والهدوء على جانبي بحر إيجه إلى الأبد، بحسب قوله.وطالب واشنطن بأن "تنتهج سياسة متوازنة، فيما يتعلق بالعلاقات التركية اليونانية".وفي الشهر الماضي، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء إسرائيل بأنه "هتلر العصر"، في إشارة إلى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ نحو 7 أشهر، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع، في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، ما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمالي القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240509/أردوغان-يجب-دعم-مبادرات-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1088686119.html
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رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى

أردوغان: أساليب نتنياهو وصلت إلى مستوى يثير غيرة هتلر

09:31 GMT 12.05.2024
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبر
أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتعليقات بشأن اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيعقد غدا الاثنين، وحول سياسات إسرائيل وحربها المستمرة في غزة.
وأكد أردوغان، في تصريحاته، أن "نتنياهو(بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي) وصل إلى مستوى يثير غيرة الزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر، بأساليبه في الإبادة الجماعية بقطاع غزة"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.
وأشار إلى أن "حركة حماس الفلسطينية، وافقت على وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لا تريد ذلك، متذرعة برغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله، حيث تواصل القسوة والمجازر".
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2024
أردوغان: يجب دعم مبادرات الاعتراف بدولة فلسطين
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وعن العلاقات التركية اليونانية، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بذل قصارى جهده لضمان أن يسود السلام والهدوء على جانبي بحر إيجه إلى الأبد، بحسب قوله.
وطالب واشنطن بأن "تنتهج سياسة متوازنة، فيما يتعلق بالعلاقات التركية اليونانية".
وفي الشهر الماضي، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء إسرائيل بأنه "هتلر العصر"، في إشارة إلى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.
ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ نحو 7 أشهر، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع، في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، ما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمالي القطاع.
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