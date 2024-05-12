https://sputnikarabic.ae/20240512/أردوغان-أساليب-نتنياهو-وصلت-إلى-مستوى-يثير-غيرة-هتلر-1088757626.html

أردوغان: أساليب نتنياهو وصلت إلى مستوى يثير غيرة هتلر

أردوغان: أساليب نتنياهو وصلت إلى مستوى يثير غيرة هتلر

سبوتنيك عربي

أدلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بتعليقات بشأن اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي سيعقد غدا الاثنين، وحول سياسات... 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T09:31+0000

2024-05-12T09:31+0000

2024-05-12T09:31+0000

رجب طيب أردوغان

بنيامين نتنياهو

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

أخبار تركيا اليوم

العالم

أخبار فلسطين اليوم

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/03/1088509817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9b5daa5f227206439bc3f6fbbb906718.jpg

وأكد أردوغان، في تصريحاته، أن "نتنياهو(بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي) وصل إلى مستوى يثير غيرة الزعيم النازي الألماني، أدولف هتلر، بأساليبه في الإبادة الجماعية بقطاع غزة"، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.وأشار إلى أن "حركة حماس الفلسطينية، وافقت على وقف إطلاق النار، لكن إسرائيل لا تريد ذلك، متذرعة برغبتها في احتلال قطاع غزة بأكمله، حيث تواصل القسوة والمجازر".وعن العلاقات التركية اليونانية، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بذل قصارى جهده لضمان أن يسود السلام والهدوء على جانبي بحر إيجه إلى الأبد، بحسب قوله.وطالب واشنطن بأن "تنتهج سياسة متوازنة، فيما يتعلق بالعلاقات التركية اليونانية".وفي الشهر الماضي، وصف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، رئيس وزراء إسرائيل بأنه "هتلر العصر"، في إشارة إلى الزعيم النازي الألماني أدولف هتلر.ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ نحو 7 أشهر، وسط مخاوف من عملية برية في رفح جنوبي القطاع، في حال انهارت مفاوضات إطلاق سراح الرهائن في غزة، ما يسبب كارثة مدمرة في صفوف النازحين، الذين يعيشون في خيام ويواجهون أوضاع إنسانية صعبة للغاية، أجبرت عددا كبيرا منهم على مواجهة الموت، في محاولة للعودة إلى شمالي القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240509/أردوغان-يجب-دعم-مبادرات-الاعتراف-بدولة-فلسطين-1088686119.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رجب طيب أردوغان, بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى