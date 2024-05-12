https://sputnikarabic.ae/20240512/أردوغان-غزة-تعيش-مجازر-غير-مسبوقة-منذ-الـ7-من-أكتوبر-وإسرائيل-تستمر-في-سفك-الدماء-1088771454.html
أردوغان: غزة تعيش مجازر غير مسبوقة منذ الـ7 من أكتوبر وإسرائيل تستمر في سفك الدماء
أردوغان: غزة تعيش مجازر غير مسبوقة منذ الـ7 من أكتوبر وإسرائيل تستمر في سفك الدماء
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن "العديد من الدول تدعم مجازر إسرائيل في غزة وتقمع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين رغم ادعاءات التمسك بالحريات... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T16:55+0000
2024-05-12T16:55+0000
2024-05-12T17:31+0000
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وقال أردوغان إن "غزة تعيش مجازر غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر وإسرائيل تستمر في سفك الدماء"، مؤكدا أن بلاده تعمل بجهد لإيقاف الهجمات على غزة وترسل المساعدات بكثافة للقطاع، حسب وكالة "الأناضول" التركية.وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "أوقفت التعاملات التجارية مع إسرائيل البالغة 9.5 مليار دولار"، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الاعتراف بها في أقرب وقت.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, أخبار العالم الآن, العالم, حركة حماس
أردوغان: غزة تعيش مجازر غير مسبوقة منذ الـ7 من أكتوبر وإسرائيل تستمر في سفك الدماء
16:55 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 17:31 GMT 12.05.2024)
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، بأن "العديد من الدول تدعم مجازر إسرائيل في غزة وتقمع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين رغم ادعاءات التمسك بالحريات وحقوق الإنسان".
وقال أردوغان إن "غزة تعيش مجازر غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر وإسرائيل تستمر في سفك الدماء"، مؤكدا أن بلاده تعمل بجهد لإيقاف الهجمات على غزة وترسل المساعدات بكثافة للقطاع، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده "أوقفت التعاملات التجارية مع إسرائيل البالغة 9.5 مليار دولار"، داعيا جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الاعتراف بها في أقرب وقت.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس
شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح
، للضغط على حماس
وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح
اتفاق وقف إطلاق النار".
وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.