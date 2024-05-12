أمير الكويت يصدر مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
© AFP 2023 / YASSER AL-ZAYYAT
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أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم الأحد، مرسوما بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح.
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية نص المرسوم الأميري بتشكيلة الحكومة الجديدة التي تضم 13 وزيرا، وجاء في التشكيلة الجديدة، فهد يوسف سعود الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع ووزيرا للداخلية، وجاءت التشكيلة كما يلي:
شريدة عبد الله سعد المعوشرجي، نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.
الدكتور عماد محمد عبد العزيز العتيقي، نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للنفط.
عبد الرحمن بداح عبد الرحمن المطيري، وزيراً للإعلام والثقافة.
الدكتور أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي، وزيراً للصحة.
الدكتور أنور علي عبد الله المضف، وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والإستثمار.
الدكتور عادل محمد عبد الله العدواني، وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.
عبد الله علي عبد الله اليحيا، وزيراً للخارجية.
الدكتورة نورة محمد خالد المشعان، وزيراً للأشغال العامة ووزيراً للبلدية.
الدكتور محمد إبراهيم محمد الوسمي، وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون الاسلامية.
عمر سعود عبد العزيز العمر، وزيراً للتجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات.
الدكتور محمود عبد العزيز محمود بوشهري، وزيراً للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير دولة لشؤون الاسكان.
الدكتورة أمثال هادي هايف الحويلة، وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزير دولة لشؤون الشباب.
7 أبريل, 12:01 GMT
وأضاف: "لقد مررنا بأوقات صعبة خلقت واقعا سلبيا في البلاد، ولمسنا خلال الفترة السابقة سلوكا جاء على خلاف الحقائق الدستورية"، متابعا: "لقد وصل التمادي لحدود لا يمكن السكوت عنها، إذ سعى البعض للتدخل في اختصاصات الأمير، والجو غير السليم في البلاد شجع على الفساد الذي وصل إلى المؤسسات الأمنية ومرفق العدالة"، وفقا لصحيفة "القبس" الكويتية.
وواصل أمير الكويت في كلمته: "وصل التمادي إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، ويجب أن يعلم الجميع أن لا أحد فوق القانون، ولن أسمح على الإطلاق أن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".
وعقب كلمة أمير الكويت، أوضح تلفزيون الكويت، أن المرسوم الأميري ينص أيضا، على أن يتولى الأمير ومجلس الوزراء اختصاصات مجلس الأمة خلال الفترة الراهنة.
وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.