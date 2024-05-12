https://sputnikarabic.ae/20240512/إجلاء-أكثر-من-4-آلاف-شخص-من-مقاطعة-خاركوف-1088757770.html

إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من مقاطعة خاركوف

إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية الأوكرانية، أوليغ سينيغوبوف، اليوم الأحد، بأنه تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من المناطق المأهولة بالسكان في مقاطعة خاركوف،... 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T09:48+0000

2024-05-12T09:48+0000

2024-05-12T09:48+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب سينيغوبوف عبر "تلغرام": "في أكثر من يومين... تم إجلاء أكثر من 4 آلاف شخص من المناطق المأهولة بالسكان".وأفادت الشرطة الأوكرانية، في اليوم السابق، أنه في الفترة من 10 إلى 11 مايو/ أيار الجاري، تم إجلاء ما يقرب من ألف شخص من البلدات الحدودية في المقاطعة.وفي وقت سابق، قال رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، إن هناك قتالًا في المنطقة في قطاعات من خط التماس، بما في ذلك في المناطق الحدودية، وأنه طُلب من السكان المحليين عدم مغادرة ملاجئهم إلا في حالة الضرورة القصوى.وتسيطر القوات الروسية على جزء من مقاطعة خاركوف المتاخمة لمقاطعة بيلغورود. وفي أوائل شهر يونيو/ حزيران الماضي، قال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك"، إن نحو 3 آلاف شخص يعيشون في 29 بلدة من مقاطعة خاركوف يسيطر عليها الجيش الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20240510/القوات-الروسية-تستهدف-منشآت-عسكرية-في-مقاطعة-خاركوف-1088699596.html

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