https://sputnikarabic.ae/20240512/إذاعة-إسرائيلية-نحن-في-وضع-صعب-على-جميع-الجبهات-1088757219.html

إذاعة إسرائيلية: نحن في وضع صعب على جميع الجبهات

إذاعة إسرائيلية: نحن في وضع صعب على جميع الجبهات

سبوتنيك عربي

ذكرت إذاعة إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن "الجيش الإسرائيلي في وضع صعب على جميع الجبهات". 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T09:01+0000

2024-05-12T09:01+0000

2024-05-12T09:01+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن المعلق العسكري للقناة الـ13، أور هيلر، أن "عطلة نهاية الأسبوع كانت صعبة على جميع الجبهات، ومن الصعب تحقيق إنجازات الحرب التي وضعتها إسرائيل لنفسها في قطاع غزة".وأوضح هيلر، أن "إسرائيل باتت في وضع المجبر على القتال، مرارا وتكرارا، في أماكن خرجت منها من قبل".وأوضحت الإذاعة أن هذا الرأي يأتي على خلفية عودة الجيش الإسرائيلي للقتال مجددا في حي الزيتون ومناطق كثيرة من شمالي قطاع غزة.ويتزامن ذلك مع ما كشفت عنه قناة إسرائيلية، أمس السبت، عن خلافات جديدة وحادة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وأعضاء "كابينيت الحرب" على غزة، على رأسهم وزير الدفاع، يوآف غالانت، نتيجة عقد الأخير جلسة نقاش استراتيجي بشأن العملية العسكرية في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة دون مشاركته أو إطلاعه".وأوضحت القناة الـ12 الإسرائيلية أن "الجلسة التي عقدها غالانت، حضرها كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين، وبحثت العملية العسكرية في رفح واليوم التالي للحرب، والبديل عن حركة حماس في القطاع".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باستقالة مسؤول إسرائيلي بارز بمجلس الأمن القومي، بسبب سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن يورام حمو، المسؤول عن رسم الشؤون الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الإسرائيلي، قد تقدم باستقالته من منصبه.وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن يورام حمو، لم يتقدم باستقالته بسبب الفشل في عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ولكن بسبب عدم اتخاذ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أي قرارات بشأن اليوم التالي للحرب على غزة وعودة العمليات شمالي القطاع.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة"، كما أعلن، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل