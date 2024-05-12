إعلام: الولايات المتحدة تريد منح تركيا دورا كثقل موازن لروسيا والصين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:29 GMT
11 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"حماس" تعتزم مراجعة استراتيجيتها التفاوضية مع إسرائيل، و"مجلس الحرب" يقرر توسيع الهجوم على رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
أسباب ضربات إسرائيل في رفح بعد موافقة حماس على الصفقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:27 GMT
26 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
16:34 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240512/إعلام-الولايات-المتحدة-تريد-منح-تركيا-دورا-كثقل-موازن-لروسيا-والصين-1088758660.html
إعلام: الولايات المتحدة تريد منح تركيا دورا كثقل موازن لروسيا والصين
إعلام: الولايات المتحدة تريد منح تركيا دورا كثقل موازن لروسيا والصين
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة تركية، بأن "المراكز السياسية الأمريكية تريد إسناد دور ثقل موازن لروسيا والصين، ولهذا السبب تعلن واشنطن عن "مرحلة جديدة" في العلاقات مع أنقرة". 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T10:38+0000
2024-05-12T10:38+0000
أخبار تركيا اليوم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104143/05/1041430545_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_6784f981d28e165948e7e93856add5a7.jpg
وقالت صحيفة "أيدنليك": "هل لدى هذين الحليفين في الناتو موقفا مشتركا من العدوان الإسرائيلي الجامح؟ أم أن واشنطن وأنقرة لديهما مصالح مشتركة فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، أحد أهم شركاء تركيا في التجارة الخارجية؟ وأين تتلاقى أنقرة وواشنطن في سياستهما تجاه روسيا، الحليف الرئيسي لتركيا في مواجهة التهديدات الأطلسية؟".ووفقا للصحيفة، فإنه "في المراكز السياسية في واشنطن، تتم مناقشة مسألة كيفية ملء تركيا للفراغ الذي سينشأ بعد الانسحاب الأمريكي من العراق وسوريا".وتساءلت الصحيفة: "لماذا تتشوق أنقرة إلى "مرحلة جديدة" أو "صفحة جديدة" يُفرض فيها هذا الدور لها، وهو ما لا يخدم مصالح تركيا على الإطلاق، بل على العكس من ذلك، سيقوض بشكل خطير مصالحها؟".وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، جون باس، في وقت سابق من أنقرة، إن "تركيا والولايات المتحدة، على حافة مرحلة جديدة في علاقتهما"، والتي قال إنها بدأت بالعودة إلى "الأساسيات"، بما في ذلك "الدفاع الجماعي".
https://sputnikarabic.ae/20240508/وزير-الخارجية-الإيراني-تركيا-لها-مكانة-خاصة-في-سياستنا-1088648071.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104143/05/1041430545_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_811ac342e45743363737f7b0475a7785.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أخبار تركيا اليوم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إعلام: الولايات المتحدة تريد منح تركيا دورا كثقل موازن لروسيا والصين

10:38 GMT 12.05.2024
© Fotolia / Tarumarالعلم التركي
العلم التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© Fotolia / Tarumar
تابعنا عبر
أفادت صحيفة تركية، بأن "المراكز السياسية الأمريكية تريد إسناد دور ثقل موازن لروسيا والصين، ولهذا السبب تعلن واشنطن عن "مرحلة جديدة" في العلاقات مع أنقرة".
وقالت صحيفة "أيدنليك": "هل لدى هذين الحليفين في الناتو موقفا مشتركا من العدوان الإسرائيلي الجامح؟ أم أن واشنطن وأنقرة لديهما مصالح مشتركة فيما يتعلق بالعقوبات ضد روسيا، أحد أهم شركاء تركيا في التجارة الخارجية؟ وأين تتلاقى أنقرة وواشنطن في سياستهما تجاه روسيا، الحليف الرئيسي لتركيا في مواجهة التهديدات الأطلسية؟".
ووفقا للصحيفة، فإنه "في المراكز السياسية في واشنطن، تتم مناقشة مسألة كيفية ملء تركيا للفراغ الذي سينشأ بعد الانسحاب الأمريكي من العراق وسوريا".

وأضافت: "بعبارة أخرى، ستتولى تركيا الدور الأمريكي في عملية تقسيم سوريا وستتمركز ضد إيران وروسيا في العراق وسوريا. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، فعلى نطاق أوسع، ستعمل تركيا نيابة عن الولايات المتحدة ضد روسيا والصين في أفريقيا وآسيا الوسطى. نعم، هذا هو بالضبط الدور المتصور لتركيا في البيئة الأمريكية. وبغض النظر عن توقعات أنقرة بـ"صفحة جديدة"، هكذا تملأ الولايات المتحدة "المرحلة جديدة".

وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2024
وزير الخارجية الإيراني: تركيا لها مكانة خاصة في سياستنا
8 مايو, 16:06 GMT
وتساءلت الصحيفة: "لماذا تتشوق أنقرة إلى "مرحلة جديدة" أو "صفحة جديدة" يُفرض فيها هذا الدور لها، وهو ما لا يخدم مصالح تركيا على الإطلاق، بل على العكس من ذلك، سيقوض بشكل خطير مصالحها؟".

وتابعت: "فمن ناحية، هناك سياسة أمنية وطنية تحتاجها تركيا بشدة، ومن ناحية أخرى، هناك سياسة أنقرة المتمثلة في الانسجام مع الولايات المتحدة، ولا توجد شروط لاستمرار هذا التناقض".

وقال وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، جون باس، في وقت سابق من أنقرة، إن "تركيا والولايات المتحدة، على حافة مرحلة جديدة في علاقتهما"، والتي قال إنها بدأت بالعودة إلى "الأساسيات"، بما في ذلك "الدفاع الجماعي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1АМ Басурманин на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. تواصل العمليات العسكرية الإسرائيلي في رفح.. فيديو وصور04:20 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور10 مايو, 20:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала