https://sputnikarabic.ae/20240512/اغتيال-مسؤول-في-الحكومة-المحلية-بمدينة-شيراز-الإيرانية-1088769806.html
اغتيال مسؤول في الحكومة المحلية بمدينة شيراز الإيرانية
اغتيال مسؤول في الحكومة المحلية بمدينة شيراز الإيرانية
سبوتنيك عربي
فتح مسلحون مجهولون النار على رضا مسعودي، المسؤول في الحكومة المحلية بمدينة شيراز، مركز محافظة فارس جنوبي إيران، ما أسفر عن مقتله. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
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وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، بأن "القوات الأمنية أغلقت قاعة مجلس مدينة شيراز فور الإعلان عن اغتيال مسعودي بنيران مسلحين مجهولين".في سياق آخر، يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية "تفكيك شبكة إرهابية إسرائيلية"، وأوضحت أن "الشبكة التابعة لإسرائيل تضم 14 شخصا وتم ضبط معهم 43 قنبلة قوية جاهزة للانفجار"، مشيرة أنه تم "تحديد خلايا تخريبية أخرى تابعة لنفس الشبكة الإرهابية وتوجيه ضربة لها في 4 محافظات أخرى في البلاد".وأعلنت وزارة الإعلام الإيرانية في وقت سابق، "اعتقال أكبر شبكة إرهابية تابعة لتنظيم صهيوني، في عدة محافظات بالدولة، والتي كان بحوزتها 43 عبوة ناسفة".وأضافت أنه "تم التعرف على عناصر الشبكة الإرهابية الواسعة، الذين كانوا يعتزمون تنفيذ العديد من الأعمال التخريبية، عشية مراسم عاشوراء، في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكوجيلويه وبوير أحمد وكردستان ومازندران، ومنها التخطيط لعمل تفجيري في مقبرة قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وكشف الحرس الثوري الإيراني، أن "المهاجم الذي نفذ الهجوم الإرهابي على مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز، كان ينشط في إطار شبكة تعمل في عدة بلدان"، مضيفا أن "هذه الشبكة مرتبطة بلا شك بإسرائيل وتمركزت في شيراز قبل شهر واتخذت الترتيبات اللازمة".
https://sputnikarabic.ae/20240509/إيران-تحذر-أمريكا-من-عواقب-وخيمة-إذا-سمحت-لنتنياهو-بارتكاب-جرائم-جديدة-في-رفح-1088668516.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, الأخبار
اغتيال مسؤول في الحكومة المحلية بمدينة شيراز الإيرانية
فتح مسلحون مجهولون النار على رضا مسعودي، المسؤول في الحكومة المحلية بمدينة شيراز، مركز محافظة فارس جنوبي إيران، ما أسفر عن مقتله.
وأفادت وكالة أنباء
"تسنيم"، بأن "القوات الأمنية أغلقت قاعة مجلس مدينة شيراز فور الإعلان عن اغتيال مسعودي بنيران مسلحين مجهولين".
وأضافت وسائل إعلام إيرانية أخرى بأن "المسلحين اقتحموا مبنى الحكومة المحلية، مجلس محافظة شيراز، وأطلقوا النار على رضا مسعودي".
في سياق آخر، يذكر أنه في أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية "تفكيك شبكة إرهابية إسرائيلية"، وأوضحت أن "الشبكة التابعة لإسرائيل تضم 14 شخصا وتم ضبط معهم 43 قنبلة قوية جاهزة للانفجار"، مشيرة أنه تم "تحديد خلايا تخريبية أخرى تابعة لنفس الشبكة الإرهابية وتوجيه ضربة لها في 4 محافظات أخرى في البلاد".
وأعلنت وزارة الإعلام الإيرانية في وقت سابق، "اعتقال أكبر شبكة إرهابية
تابعة لتنظيم صهيوني، في عدة محافظات بالدولة، والتي كان بحوزتها 43 عبوة ناسفة".
وأضافت أنه "تم التعرف على عناصر الشبكة الإرهابية الواسعة، الذين كانوا يعتزمون تنفيذ العديد من الأعمال التخريبية، عشية مراسم عاشوراء، في محافظات طهران وكرمان وأصفهان وكوجيلويه وبوير أحمد وكردستان ومازندران، ومنها التخطيط لعمل تفجيري في مقبرة قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
وكشف الحرس الثوري الإيراني، أن "المهاجم الذي نفذ الهجوم الإرهابي على مرقد "شاه جراغ" في مدينة شيراز، كان ينشط في إطار شبكة تعمل في عدة بلدان"، مضيفا أن "هذه الشبكة مرتبطة بلا شك بإسرائيل
وتمركزت في شيراز قبل شهر واتخذت الترتيبات اللازمة".