https://sputnikarabic.ae/20240512/الأكبر-رتبة-منذ-بداية-الحرب-على-غزة-إصابة-ضابط-إسرائيلي-بارز--شمالي-القطاع-1088759765.html

الأكبر رتبة منذ بداية الحرب على غزة.. إصابة ضابط إسرائيلي بارز شمالي القطاع

الأكبر رتبة منذ بداية الحرب على غزة.. إصابة ضابط إسرائيلي بارز شمالي القطاع

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة ضابط إسرائيلي بارز بجروح متوسطة باشتباكات مع الفصائل الفلسطينية، شمالي قطاع غزة. 12.05.2024, سبوتنيك عربي

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وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن العميد يوغيف بار شيشت، نائب مراقب المنظومة الدفاعية الإسرائيلية في غزة، قد أصيب بجروح متوسطة، قبل يومين.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن "العميد بار شيشت، قد أصيب بشظية في اشتباك وقع في حي الزيتون الواقع شمالي قطاع غزة"، منوهة إلى أن "شيشت، هو أكبر ضابط يُصاب في القتال داخل القطاع، منذ بداية الحرب على غزة، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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