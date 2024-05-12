https://sputnikarabic.ae/20240512/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعرب-عن-قلقه-البالغ-حيال-تطورات-الوضع-في-السودان-1088769687.html
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ حيال تطورات الوضع في السودان
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ حيال تطورات الوضع في السودان
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار وتنسيق جهود دولية للعودة للمسار السياسي في السودان. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T15:44+0000
2024-05-12T15:44+0000
2024-05-12T15:44+0000
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وأعرب غوتيريش، في تصريحات له، عن "قلق الأمم المتحدة حيال تطورات الوضع في السودان وما من حل عسكري للنزاع هناك".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20240503/مسؤول-أممي-يعلق-على-مقتل-عمال-إغاثة-في-السودان-1088495991.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, منظمة الأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أخبار العالم الآن, العالم
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ حيال تطورات الوضع في السودان
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، إن هناك حاجة ملحة لوقف إطلاق النار وتنسيق جهود دولية للعودة للمسار السياسي في السودان.
وأعرب غوتيريش، في تصريحات له، عن "قلق الأمم المتحدة حيال تطورات الوضع في السودان وما من حل عسكري للنزاع هناك".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.