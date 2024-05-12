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https://sputnikarabic.ae/20240512/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-طائرة-مسيرة-لـ-أنصار-الله-في-خليج-عدن-1088782335.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" في خليج عدن
الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" في خليج عدن
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الأمريكي، ليل الأحد/ الاثنين، تدمير طائرة مُسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، ضمن هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي التي... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T22:40+0000
2024-05-12T22:40+0000
الجيش الأمريكي
أنصار الله
طائرة مسيرة
العالم
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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القاهرة – سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة "إكس"، إنه "في حوالي الساعة 3:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 12 مايو/ أيار، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".وحسب البيان الأمريكي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".يأتي ذلك غداة إعلان القوات الأمريكية، تدمير ثلاث طائرات مُسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر، وأخرى في خليج عدن، مؤكدةً عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، سعي جماعته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 112 سفينة.وتبنت "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي وخليج عدن، ملوحةً بتصعيد هجماتها ضد السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل بالإضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240512/مقتل-فلسطيني-وإصابة-آخرين-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-والبريج-بغزة-1088781760.html
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الجيش الأمريكي, أنصار الله, طائرة مسيرة, العالم, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الجيش الأمريكي, أنصار الله, طائرة مسيرة, العالم, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الأمريكي يعلن تدمير طائرة مسيرة لـ "أنصار الله" في خليج عدن

22:40 GMT 12.05.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
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أعلن الجيش الأمريكي، ليل الأحد/ الاثنين، تدمير طائرة مُسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" اليمنية، ضمن هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي التي تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل، أو المتجهة إليها وكذا السفن الأمريكية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
القاهرة – سبوتنيك. وقالت القيادة المركزية الأمريكية، عبر منصة "إكس"، إنه "في حوالي الساعة 3:30 صباحاً (بتوقيت صنعاء) يوم 12 مايو/ أيار، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون المدعومون من إيران فوق خليج عدن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن".
وأضافت أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية"، مشيرةً إلى أن "الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وحسب البيان الأمريكي، "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
يأتي ذلك غداة إعلان القوات الأمريكية، تدمير ثلاث طائرات مُسيرة أطلقتها "أنصار الله" في البحر الأحمر، وأخرى في خليج عدن، مؤكدةً عدم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية.
مدينة رفح الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
مقتل فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على رفح والبريج بغزة
21:05 GMT
ويوم الخميس الماضي، أعلن زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، سعي جماعته لتوسيع هجماتها ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إليها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، بالتزامن مع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، كاشفاً عن استهداف الجماعة، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 112 سفينة.
وتبنت "أنصار الله"، يوم الخميس الماضي، استهداف 3 سفن مرتبطة بإسرائيل في المحيط الهندي وخليج عدن، ملوحةً بتصعيد هجماتها ضد السفن التي تقول إنها مرتبطة بإسرائيل بالإضافة إلى السفن الأميركية والبريطانية، دعماً للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
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وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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