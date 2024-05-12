https://sputnikarabic.ae/20240512/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-3-مسيرات-تابعة-لـأنصار-الله-فوق-البحر-الأحمر-1088751879.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، تدمير 3 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية فوق البحر الأحمر، مشيرةً إلى أنها أسقطت... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T03:40+0000
2024-05-12T03:40+0000
2024-05-12T03:40+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها، "في حوالي الساعة 8:45 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 10 مايو/يار، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرة مسيرة فوق خليج عدن من مناطق سيطرتهم في اليمن. نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع الطائرات بدون طيار. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".وتابع البيان: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240512/9-قتلى-غالبيتهم-أطفال-إثر-قصف-إسرائيلي-لمنزل-في-رفح-1088751364.html
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الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، تدمير 3 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية فوق البحر الأحمر، مشيرةً إلى أنها أسقطت مسيرة تابعة للجماعة فوق خليج عدن يوم الجمعة الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها، "في حوالي الساعة 8:45 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 10 مايو/يار، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرة مسيرة فوق خليج عدن
من مناطق سيطرتهم في اليمن. نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع الطائرات بدون طيار. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".
وأضاف البيان: "في وقت لاحق، بين الساعة 4:30 صباحًا و4:45 صباحًا تقريبًا (بتوقيت صنعاء) في 11 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر من مناطق سيطرتهم في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".
وتابع البيان: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.