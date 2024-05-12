الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
أكاديمي : مهمة الجيش الروسي في أوكرانيا تعادل مهمة الجيش الأحمر في دحر النازية
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:29 GMT
11 د
صدى الحياة
مخاطر السمنة وشركات غذائية تكسب الأرباح على حساب الأرواح
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الرسالة الأمريكية من إيقاف الإمدادات عن إسرائيل هي لليّ ذراع نتنياهو
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغة الرائحة ووعي الذكاء الاصطناعي وأصابعنا الخمسة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"حماس" تعتزم مراجعة استراتيجيتها التفاوضية مع إسرائيل، و"مجلس الحرب" يقرر توسيع الهجوم على رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
أسباب ضربات إسرائيل في رفح بعد موافقة حماس على الصفقة
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
من الملعب
سنترال كوست مارينرز يحقق لقب كأس الاتحاد الآسيوي بنسخته الأخيرة
09:27 GMT
26 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
09:54 GMT
6 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد قرار الجمعية العامة بأحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
10:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
كيف يمكن للتفاعلات الكيميائية منافسة الثقوب السوداء؟
اكتشفت دراسة حديثة أن الضغط الميكانيكي داخل الأنسجة النامية هو من يحدد مكان ظهور مركز الإشارة التي تشكل الخلايا.. أظهرت أبحاث أن الجزيئات يمكنها خلط وتشويش وعرقلة المعلومات الكمومية بفعالية مثل الثقوب السوداء، ما يظهر له آثار على الفيزياء الكيميائية والحوسبة ا
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240512/الجيش-الأمريكي-يعلن-تدمير-3-مسيرات-تابعة-لـأنصار-الله-فوق-البحر-الأحمر-1088751879.html
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر
الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، تدمير 3 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية فوق البحر الأحمر، مشيرةً إلى أنها أسقطت... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T03:40+0000
2024-05-12T03:40+0000
الجيش الأمريكي
الولايات المتحدة الأمريكية
أنصار الله
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها، "في حوالي الساعة 8:45 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 10 مايو/يار، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرة مسيرة فوق خليج عدن من مناطق سيطرتهم في اليمن. نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع الطائرات بدون طيار. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".وتابع البيان: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sputnikarabic.ae/20240512/9-قتلى-غالبيتهم-أطفال-إثر-قصف-إسرائيلي-لمنزل-في-رفح-1088751364.html
الولايات المتحدة الأمريكية
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_cac9df49ee4f4b0f7c87474938f47e93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم
الجيش الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, أنصار الله, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم

الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 مسيرات تابعة لـ"أنصار الله" فوق البحر الأحمر

03:40 GMT 12.05.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم"، اليوم الأحد، تدمير 3 طائرات مسيرة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية فوق البحر الأحمر، مشيرةً إلى أنها أسقطت مسيرة تابعة للجماعة فوق خليج عدن يوم الجمعة الماضي.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت "سنتاكوم" في بيان لها، "في حوالي الساعة 8:45 مساءً (بتوقيت صنعاء) يوم 10 مايو/يار، أطلق الحوثيون المدعومين من إيران طائرة مسيرة فوق خليج عدن من مناطق سيطرتهم في اليمن. نجحت طائرة تابعة للتحالف في الاشتباك مع الطائرات بدون طيار. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".
وأضاف البيان: "في وقت لاحق، بين الساعة 4:30 صباحًا و4:45 صباحًا تقريبًا (بتوقيت صنعاء) في 11 مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير ثلاث طائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون المدعومين من إيران فوق البحر الأحمر من مناطق سيطرتهم في اليمن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأميركية أو التحالف أو السفن التجارية".
وتابع البيان: "تقرر أن هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديدًا وشيكًا لكل من قوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانًا وأمانًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية.
وفي العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند فصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
9 قتلى غالبيتهم أطفال إثر قصف إسرائيلي لمنزل في رفح
02:12 GMT
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من "محور المقاومة" الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 9 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:53 GMTРазрушенные здания в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حماس: الكرة بالكامل في ملعب إسرائيل بشأن محادثات الهدنة.. فيديو وصور10 مايو, 20:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала