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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240512/الجيش-الروسي-يحرر-4-بلدات-في-مقاطعة-خاركوف-1088759001.html
الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، حررت 4 بلدات في مقاطعة خاركوف. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T10:22+0000
2024-05-12T10:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف".وأوضح أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 100 جندي ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" وأربع مركبات".وبحسب البيان فإن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكييفكا وأرتيوموفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان، بالقول: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت أيضًا القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية"، وأوضح أنه "تم صد هجومين مضادين، وفقد العدو أكثر من 620 عسكريًا، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ستة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 415 فردًا عسكريًا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبة قتال مدرعة وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع بالادين".
https://sputnikarabic.ae/20240512/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-نفذ-هجوما-إرهابيا-على-المناطق-السكنية-في-بيلغورود-1088758310.html
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روسيا
روسيا

الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف

10:22 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 10:44 GMT 12.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، حررت 4 بلدات في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف".

وأضاف البيان: "استهدفت القوات الروسية القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديجيتارنوي وفولشانسك وكازاتشيا لوبان في المقاطعة".

وأوضح أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 100 جندي ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" وأربع مركبات".
وبحسب البيان فإن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكييفكا وأرتيوموفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأردف البيان: "تمكن القوات الروسية، من صد 4 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 190 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر أمريكي من طراز "إم777"، ومدفع هاوتزر "ميستا-بي" ومدفعا أمريكي الصنع من طراز "إم1119".

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وأشار البيان، بالقول: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت أيضًا القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية"، وأوضح أنه "تم صد هجومين مضادين، وفقد العدو أكثر من 620 عسكريًا، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ستة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت أيضًا القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق مايورسك وإيفجينوفكا وفودياني وسيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت من صد 10 هجمات مضادة أوكرانية".

وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 415 فردًا عسكريًا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبة قتال مدرعة وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع بالادين".
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