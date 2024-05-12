https://sputnikarabic.ae/20240512/الجيش-الروسي-يحرر-4-بلدات-في-مقاطعة-خاركوف-1088759001.html

الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف

الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، حررت 4 بلدات في مقاطعة خاركوف. 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T10:22+0000

2024-05-12T10:22+0000

2024-05-12T10:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف".وأوضح أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 100 جندي ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" وأربع مركبات".وبحسب البيان فإن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكييفكا وأرتيوموفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأشار البيان، بالقول: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت أيضًا القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية"، وأوضح أنه "تم صد هجومين مضادين، وفقد العدو أكثر من 620 عسكريًا، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ستة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 415 فردًا عسكريًا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبة قتال مدرعة وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع بالادين".

https://sputnikarabic.ae/20240512/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-نفذ-هجوما-إرهابيا-على-المناطق-السكنية-في-بيلغورود-1088758310.html

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