الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
10:22 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 10:44 GMT 12.05.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، حررت 4 بلدات في مقاطعة خاركوف.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تقدمت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "استهدفت القوات الروسية القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ديجيتارنوي وفولشانسك وكازاتشيا لوبان في المقاطعة".
وأوضح أن "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 100 جندي ودبابتين ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك" وأربع مركبات".
وبحسب البيان فإن "وحدات من مجموعة قوات "الغرب" التابعة للقوات الروسية، سيطرت على مواقع أكثر فائدة وهزمت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق ماكييفكا وأرتيوموفكا وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ويامبولوفكا وتورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأردف البيان: "تمكن القوات الروسية، من صد 4 هجمات مضادة شنتها القوات الأوكرانية، وفقد العدو ما يصل إلى 190 عسكريًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع شاحنات صغيرة، ومدفع هاوتزر أمريكي من طراز "إم777"، ومدفع هاوتزر "ميستا-بي" ومدفعا أمريكي الصنع من طراز "إم1119".
وأشار البيان، بالقول: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، وهزمت أيضًا القوى العاملة والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية"، وأوضح أنه "تم صد هجومين مضادين، وفقد العدو أكثر من 620 عسكريًا، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير ستة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضافت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات الروسية، بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وهزمت أيضًا القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق مايورسك وإيفجينوفكا وفودياني وسيمينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتمكنت من صد 10 هجمات مضادة أوكرانية".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 415 فردًا عسكريًا، ودبابتين، بما في ذلك دبابة "أبرامز" أمريكية الصنع، ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع، ومركبة قتال مدرعة وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع بالادين".