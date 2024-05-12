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الخارجية الإيرانية: إسرائيل تعيش أكثر الظروف عزلة في "تاريخها المزيف"
الخارجية الإيرانية: إسرائيل تعيش أكثر الظروف عزلة في "تاريخها المزيف"
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن إسرائيل تمر اليوم بأكثر الظروف عزلة على مدى تاريخها. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T13:25+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني قوله إن "الدعم السافر والخفي الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون لممارسات الصهاينة الإجرامية بغزة، يأتي بالتزامن مع اجماع المجتمع الدولي الذي بات أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني، والذي يصرخ بصوت موحد استنكارا لجرائم الابادة الجماعية والتهجير القسري والاحتلال وقتل الاطفال على أيدي الصهاينة".وتابع كنعاني قائلا إن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم في أكثر الظروف عزلة على مدى تاريخه المزيف، والمسؤولون الأمريكيون أيضا باتوا معزولين عن شعبهم إثر الدعم الغاشم الذي يقدمونه لهذا الكيان".ويرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "القرار الحازم الذي صدر عن المجتمع الدولي بتأييد عضوية فلسطين الكاملة لدى منظمة الأمم المتحدة، يدل بوضوح على العزلة الدولية التي أصيب بها الكيان الصهيوني وأمريكا اليوم".وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بـ"الوقاحة على الطريقة الصهيونية".وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "الوقاحة على الطريقة الصهيونية... بعد مقتل أكثر من 34 ألف امرأة وطفل ومواطن من الأبرياء الفلسطينيين خلال 7 أشهر، وجريمة حرب وانتهاك صارخ لقوانين ولوائح الحقوق الإنسانية الدولية والإبادة الجماعية، يتوقعون التشجيع من المجتمع الدولي؟".وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قد صعد يوم الجمعة الماضي إلى منصة الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ومزق "نسخة من ميثاق الأمم المتحدة" خلال جلسة التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة.
https://sputnikarabic.ae/20240510/إيران-تؤكد-إنتاجها-أعلى-أنواع-الماء-الثقيل-في-العالم-للمفاعلات-النووية-1088709797.html
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الخارجية الإيرانية: إسرائيل تعيش أكثر الظروف عزلة في "تاريخها المزيف"

13:25 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 13:26 GMT 12.05.2024)
© AFP 2023 / ATTA KENARE المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، بأن إسرائيل تمر اليوم بأكثر الظروف عزلة على مدى تاريخها.
ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني قوله إن "الدعم السافر والخفي الذي يقدمه المسؤولون الأمريكيون لممارسات الصهاينة الإجرامية بغزة، يأتي بالتزامن مع اجماع المجتمع الدولي الذي بات أكثر من أي وقت مضى للدفاع عن مظلومية الشعب الفلسطيني، والذي يصرخ بصوت موحد استنكارا لجرائم الابادة الجماعية والتهجير القسري والاحتلال وقتل الاطفال على أيدي الصهاينة".
وتابع كنعاني قائلا إن "الكيان الصهيوني يعيش اليوم في أكثر الظروف عزلة على مدى تاريخه المزيف، والمسؤولون الأمريكيون أيضا باتوا معزولين عن شعبهم إثر الدعم الغاشم الذي يقدمونه لهذا الكيان".
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ويرى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "القرار الحازم الذي صدر عن المجتمع الدولي بتأييد عضوية فلسطين الكاملة لدى منظمة الأمم المتحدة، يدل بوضوح على العزلة الدولية التي أصيب بها الكيان الصهيوني وأمريكا اليوم".
وفي وقت سابق، وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، تمزيق سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، نسخة من ميثاق الأمم المتحدة بـ"الوقاحة على الطريقة الصهيونية".
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وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس": "الوقاحة على الطريقة الصهيونية... بعد مقتل أكثر من 34 ألف امرأة وطفل ومواطن من الأبرياء الفلسطينيين خلال 7 أشهر، وجريمة حرب وانتهاك صارخ لقوانين ولوائح الحقوق الإنسانية الدولية والإبادة الجماعية، يتوقعون التشجيع من المجتمع الدولي؟".
وكان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، قد صعد يوم الجمعة الماضي إلى منصة الجمعية العامة في الأمم المتحدة، ومزق "نسخة من ميثاق الأمم المتحدة" خلال جلسة التصويت على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة.
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