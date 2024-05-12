https://sputnikarabic.ae/20240512/الدفاع-الروسية-نظام-كييف-نفذ-هجوما-إرهابيا-على-المناطق-السكنية-في-بيلغورود-1088758310.html
الدفاع الروسية: نظام كييف ينفذ هجوما إرهابيا على المناطق السكنية في بيلغورود
الدفاع الروسية: نظام كييف ينفذ هجوما إرهابيا على المناطق السكنية في بيلغورود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على مقاطعة بيلغورود، بعدد من الصواريخ. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T10:10+0000
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وقالت الدفاع الروسية: "في 12 مايو (أيار الجاري)، حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على المناطق السكنية في مدينة بيلغورود، باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية "توتشكا- أو" و"أولخا" و"فامبير".وأضافت: "وأثناء صد الهجوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ستة صواريخ من طراز "توتشكا- أو" وأربعة صواريخ " فامبير" وصاروخين من طراز "أولخا".وأشار البيان إلى أن "شظايا أحد صواريخ "توتشكا- أو"، التي تم إسقاطها تسببت في تدمير مبنى سكني في بيلغورود".وفي وقت سابق، من اليوم الأحد، صرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف،بتعرض المقاطعة لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وانهيار جزء من بناء سكني نتيجة لإصابته بقذيفة.وأصيب 9 أشخاص إثر القصف، بحسب ما أفادت به خدمات الطوارئ في المقاطعة.
https://sputnikarabic.ae/20240511/القوات-الروسية-تعترض-12-قذيفة-لمنظومة-فامبير-الصاروخية-فوق-بيلغورود-1088742468.html
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الدفاع الروسية: نظام كييف ينفذ هجوما إرهابيا على المناطق السكنية في بيلغورود
10:10 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 10:13 GMT 12.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على مقاطعة بيلغورود، بعدد من الصواريخ.
وقالت الدفاع الروسية: "في 12 مايو (أيار الجاري)، حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على المناطق السكنية في مدينة بيلغورود، باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية "توتشكا- أو" و"أولخا" و"فامبير".
وأضافت: "وأثناء صد الهجوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، ستة صواريخ من طراز "توتشكا- أو" وأربعة صواريخ " فامبير" وصاروخين من طراز "أولخا".
وأشار البيان إلى أن "شظايا أحد صواريخ "توتشكا- أو"، التي تم إسقاطها تسببت في تدمير مبنى سكني في بيلغورود".
وفي وقت سابق، من اليوم الأحد، صرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف،بتعرض المقاطعة لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وانهيار جزء من بناء سكني نتيجة لإصابته بقذيفة.
وأصيب 9 أشخاص إثر القصف، بحسب ما أفادت به خدمات الطوارئ في المقاطعة.