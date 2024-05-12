https://sputnikarabic.ae/20240512/الروس-فوقنا-مباشرة-جنرال-أوكراني-يتحدث-عن-انهيار-الدفاعات-الجوية-الأوكرانية-1088770879.html
الروس فوقنا مباشرة.. جنرال أوكراني يتحدث عن انهيار الدفاعات الجوية الأوكرانية
الروس فوقنا مباشرة.. جنرال أوكراني يتحدث عن انهيار الدفاعات الجوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن دفاع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة ينهار بسبب الضربات القوية التي... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T16:37+0000
2024-05-12T16:37+0000
2024-05-12T16:37+0000
روسيا
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وقال كريفونوس خلال مقابلة: "عندما يحلق سرب من الطائرات الروسية من دون طيار فوق رأسك ويوجه ضربات قوية وسريعة، فمن الصعب الصمود في الدفاع، لذلك في مناطق معينة من الجبهة نفشل ونتراجع".وأوضح أن "الجبهة ليست مطاطية ويمكن أن تخترق، وهذا أمر بالغ الأهمية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."غراد" الروسية تستهدف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240512/قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يكشف-عن-تفاقم-الوضع-على-جبهات-القتال-1088766961.html
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روسيا
الروس فوقنا مباشرة.. جنرال أوكراني يتحدث عن انهيار الدفاعات الجوية الأوكرانية
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن دفاع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة ينهار بسبب الضربات القوية التي تشنها الطائرات الروسية دون طيار.
وقال كريفونوس خلال مقابلة: "عندما يحلق سرب من الطائرات الروسية من دون طيار فوق رأسك ويوجه ضربات قوية وسريعة، فمن الصعب الصمود في الدفاع، لذلك في مناطق معينة من الجبهة نفشل ونتراجع".
وأشار إلى أن أوكرانيا لم تقم بتنفيذ أعمال التحصين في كل مكان، لذلك يتعين عليهم في بعض الأحيان التراجع إلى مناطق غير مجهزة بالتحصينات.
وأوضح أن "الجبهة ليست مطاطية ويمكن أن تخترق، وهذا أمر بالغ الأهمية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.