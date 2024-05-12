السيرة الذاتية لأندريه بيلوسوف المقترح تعيينه وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية
19:26 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 19:28 GMT 12.05.2024)
© Sputnik . Екатерина Штукина / الانتقال إلى بنك الصورأندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية
© Sputnik . Екатерина Штукина/
تابعنا عبر
اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعيين أندريه بيلوسوف، وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية.
السيرة الذاتية لأندريه بيلوسوف الذي سيعين وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية في حال الموافقة عليه:
ولد أندريه بيلوسوف في 17 مارس/آذار 1959، وفي عام 1981 تخرج بمرتبة الشرف من كلية الاقتصاد بجامعة موسكو الحكومية "لومونوسوف"، ومن علم 1981 إلى 1986عمل كباحث متدرب، باحث مبتدئ في مختبر نمذجة أنظمة الإنسان والآلة التابع للمعهد المركزي للاقتصاد والرياضيات التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
ومن عام 1986 إلى 2006 عمل كباحث مبتدئ، باحث، باحث رئيسي، رئيس مختبر معهد الاقتصاد والتنبؤ بالتقدم العلمي والتكنولوجي التابع لأكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية / معهد التنبؤ الاقتصادي الوطني التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، ومن 2000 إلى 2006، استلم منصب المدير العام لمركز تحليل الاقتصاد الكلي والتنبؤ على المدى القصير.
ومن عام 2000 إلى عام 2006، كان مستشارا مستقلا لرئيس حكومة روسيا الاتحادية، ومن 2006 إلى 2008، نائبا لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة، نائبا لوزير التنمية الاقتصادية في روسيا.
ومن 2008 إلى 2012، كان مدير دائرة الاقتصاد والمالية في حكومة روسيا الاتحادية، ومن 2012 إلى 2013، وزيرا للتنمية الاقتصادية في روسيا، ومن 2013 إلى 2020 مساعدا لرئيس روسيا الاتحادية، وفي 21 يناير/كانون الأول 2020 تم تعيينه نائباً أول لرئيس وزراء روسيا الاتحادية.
وفي 12 مايو/ أيار 2024، اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعيين بيلوسوف وزيراً للدفاع في روسيا الاتحادية، وفق ما أفاد مجلس الفيدرالية الروسي.