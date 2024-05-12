https://sputnikarabic.ae/20240512/القسام-تنفذ-عددا-من-العمليات-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1088765335.html

"القسام" تنفذ عددا من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي

"القسام" تنفذ عددا من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أفادت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن مقاتليها يخوضون معارك ضارية وقوية في محاور عدة ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T12:41+0000

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وقالت "القسام"، في بيان لها، عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة "ميركفاه" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وبحسب بيان القسام، "دك مقاتلو القسام تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت "القسام" في بيان: "القسام بالاشتراك مع سرايا القدس، تستهدف تجمعات قوات العدو في شارع "10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".وتابع البيان: "تم استهداف تجمعات قوات العدو في شارع "8" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل"."القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر""القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 35 ألف قتيل وأكثرمن 79 ألف مصاب بين سكان القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240510/القسام-تخوض-معارك-ضارية-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-محاور-عدة-1088702015.html

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