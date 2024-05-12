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https://sputnikarabic.ae/20240512/القسام-تنفذ-عددا-من-العمليات-ضد-الجيش-الإسرائيلي-1088765335.html
"القسام" تنفذ عددا من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي
"القسام" تنفذ عددا من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أفادت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن مقاتليها يخوضون معارك ضارية وقوية في محاور عدة ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T12:41+0000
2024-05-12T12:46+0000
أخبار فلسطين اليوم
العالم
طوفان الأقصى
قطاع غزة
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وقالت "القسام"، في بيان لها، عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة "ميركفاه" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".وبحسب بيان القسام، "دك مقاتلو القسام تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت "القسام" في بيان: "القسام بالاشتراك مع سرايا القدس، تستهدف تجمعات قوات العدو في شارع "10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".وتابع البيان: "تم استهداف تجمعات قوات العدو في شارع "8" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل"."القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر""القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 35 ألف قتيل وأكثرمن 79 ألف مصاب بين سكان القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240510/القسام-تخوض-معارك-ضارية-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-محاور-عدة-1088702015.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى, قطاع غزة

"القسام" تنفذ عددا من العمليات ضد الجيش الإسرائيلي

12:41 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 12:46 GMT 12.05.2024)
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSعناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس
عناصر من كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
تابعنا عبر
أفادت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، بأن مقاتليها يخوضون معارك ضارية وقوية في محاور عدة ضد الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت "القسام"، في بيان لها، عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للدروع عبر طائرة مسيرة على دبابة "ميركفاه" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وأضافت: "تم استهداف دبابة "ميركافاه" صهيونية بقذيفة "الياسين 105" شرق مخيم جباليا، ما أدى إلى اشتعالها ومقتل وإصابة من فيها".

وبحسب بيان القسام، "دك مقاتلو القسام تحشدات قوات العدو شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون".

وأشارت "القسام" إلى أنه تم استهداف "دبابتين صهيونيتين بقذيفتي "الياسين 105" خلف مسجد "رياض الصالحين" شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت "القسام" في بيان: "القسام بالاشتراك مع سرايا القدس، تستهدف تجمعات قوات العدو في شارع "10" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وأضاف البيان: "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو في محور التقدم شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة".

وتابع البيان: "تم استهداف تجمعات قوات العدو في شارع "8" جنوب حي الزيتون بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
عناصرن من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2024
"القسام" تخوض معارك ضارية مع الجيش الإسرائيلي في محاور عدة
10 مايو, 08:03 GMT
"القسام" تعلن القضاء على 10 جنود إسرائيليين من "النقطة صفر"

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

"القسام" تعلن إيقاع رتل عسكري إسرائيلي بكمين مركب وتنفيذ عملية مشتركة مع "سرايا القدس"
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر، ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت عن وقوع نحو 35 ألف قتيل وأكثرمن 79 ألف مصاب بين سكان القطاع.
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