https://sputnikarabic.ae/20240512/القوات-الروسية-تستهدف-تجمعات-عسكرية--أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف-1088752647.html
القوات الروسية تستهدف تجمعات عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
القوات الروسية تستهدف تجمعات عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
سبوتنيك عربي
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، بأن ضربات روسية في مقاطعة خاركوف استهدفت تجمعات لمعدات وأفراد القوات المسلحة... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T05:11+0000
2024-05-12T05:11+0000
2024-05-12T05:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم 11 مايو (أيار الجاري)، سُمع دوي انفجارات في ضواحي خاركوف، في الاتجاه الشمالي، بين منطقتي تسيركوني وروسكايا لوزوفايا. كان الانفجار قويًا جدًا، وسُمع دويه جيدًا حتى في وسط المدينة".وأضاف: "في تمام الساعة 22:40، وقع انفجار في مدينة تشوغيف... وتوجهت العديد من سيارات الإسعاف، وأربع فرق إطفاء إلى الموقع، وأصابت الضربة نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".ومضى، قائلا: "هناك أيضًا معلومات حول استهدافات عدة في الليلة الماضية في فولشانكا. لا يوجد اتصال بالمدينة ذاتها، والقوات المسلحة الأوكرانية تعطل كل ما هو ممكن".مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": ضربات روسية تستهدف محيط مطار أوكراني وشبكة الكهرباء في مقاطعة بولتافاوبدأت القوات الروسية بضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي بحسب السلطات الروسية، كان وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.مصدر: القوات الروسية هاجمت مواقع أوكرانية في نيكولاييفوفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع دوي انفجار في خاركوف.
https://sputnikarabic.ae/20240510/الجيش-الروسي-يصد-هجوما-واسع-النطاق-شنته-القوات-الأوكرانية-فوق-مقاطعة-بيلغورود-1088717510.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف تجمعات عسكرية أوكرانية في مقاطعة خاركوف
05:11 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 05:38 GMT 12.05.2024)
أفاد منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، بأن ضربات روسية في مقاطعة خاركوف استهدفت تجمعات لمعدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ليبيديف، لوكالة "سبوتنيك": "في مساء يوم 11 مايو (أيار الجاري)، سُمع دوي انفجارات في ضواحي خاركوف، في الاتجاه الشمالي، بين منطقتي تسيركوني وروسكايا لوزوفايا. كان الانفجار قويًا جدًا، وسُمع دويه جيدًا حتى في وسط المدينة".
وأوضح بالقول: "هناك أرض قاحلة كبيرة ومناطق غابات عدة في ذلك الاتجاه، وقد تم منع مرور المدنيين من هناك لأشهر عدة. وقد سجل المتعاونون معنا مرات عدة حركة لراجمات الصواريخ الأوكرانية في هذا الاتجاه، حيث تم إطلاق وابل من القذائف في اتجاه مقاطعة بيلغورود (الروسية)".
وأضاف: "في تمام الساعة 22:40، وقع انفجار في مدينة تشوغيف... وتوجهت العديد من سيارات الإسعاف، وأربع فرق إطفاء إلى الموقع، وأصابت الضربة نقطة الانتشار المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا له، فإن تشوغيف هي المدينة التي يتم فيها إمداد القوات المسلحة الأوكرانية المتجهة إلى ليبتسي وفولتشانسك واتجاه إيزيوم-كوبيانسك للتناوب، وكذلك إعادة تجديد الوحدات الأوكرانية.
ومضى، قائلا: "هناك أيضًا معلومات حول استهدافات عدة في الليلة الماضية في فولشانكا. لا يوجد اتصال بالمدينة ذاتها، والقوات المسلحة الأوكرانية تعطل كل ما هو ممكن".
وبدأت القوات الروسية بضرب البنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي بحسب السلطات الروسية، كان وراءه الخدمات الخاصة الأوكرانية.
ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات الأوكرانية في جميع أنحاء البلاد.
وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أن القوات الروسية في المعارك مع القوات المسلحة الأوكرانية، لا تهاجم المباني السكنية والبنية التحتية الاجتماعية.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية، عن سماع دوي انفجار في خاركوف.