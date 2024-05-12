https://sputnikarabic.ae/20240512/القوات-الروسية-تسقط-14-صاروخا-من-طراز-أولخا-وفامبير---فوق-مقاطعة-بيلغورود--1088775934.html
القوات الروسية تسقط 14 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود
القوات الروسية تسقط 14 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراضت 12 قذيفة من طراز "فامبير" الصاروخية، وقذيفتين من طراز "أولخا" أطلقتها أوكرانيا... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T19:27+0000
2024-05-12T19:27+0000
2024-05-12T19:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102942/19/1029421997_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_8d9dcdfc1ad4789f6b02afb570f4a33f.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من الساعة 19:50 إلى الساعة 20:40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على المناطق السكنية في مدينة بيلغورود باستخدام أنظمة صواريخ "أولخا" و آر إم 70 "فامبير".وتابع البيان: "أثناء صد الهجوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 صاروخا من طراز "فامبير" وصاروخين من طراز "أولخا".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على مقاطعة بيلغورود، بعدد من الصواريخ.القوات الروسية تعترض 12 قذيفة لمنظومة "فامبير" الصاروخية فوق بيلغورودوفي وقت سابق، من اليوم الأحد، صرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بتعرض المقاطعة لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وانهيار جزء من بناء سكني نتيجة لإصابته بقذيفة.
https://sputnikarabic.ae/20240512/بوتين-يطلع-على-تقارير-بشأن-انهيار-مبنى-سكني-في-بيلغورود-إثر-قصف-أوكراني-1088769189.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102942/19/1029421997_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_17a80f87adda301449cca272d5ca6a43.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تسقط 14 صاروخا من طراز "أولخا" و"فامبير" فوق مقاطعة بيلغورود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية اعتراضت 12 قذيفة من طراز "فامبير" الصاروخية، وقذيفتين من طراز "أولخا" أطلقتها أوكرانيا فوق مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "من الساعة 19:50 إلى الساعة 20:40 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على المناطق السكنية في مدينة بيلغورود باستخدام أنظمة صواريخ "أولخا" و آر إم 70 "فامبير".
وتابع البيان: "أثناء صد الهجوم، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 12 صاروخا من طراز "فامبير" وصاروخين من طراز "أولخا".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على مقاطعة بيلغورود
، بعدد من الصواريخ.
وقالت الدفاع الروسية: "في 12 مايو (أيار الجاري)، حوالي الساعة 11:40 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على المناطق السكنية في مدينة بيلغورود، باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية "توتشكا- أو" و"أولخا" و"فامبير".
وفي وقت سابق، من اليوم الأحد، صرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بتعرض المقاطعة لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وانهيار جزء من بناء سكني نتيجة لإصابته بقذيفة.