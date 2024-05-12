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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240512/القوات-الروسية-تسقط-5-مروحيات-أوكرانية-1088759336.html
القوات الروسية تسقط 5 مروحيات ومقاتلة للقوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية تسقط 5 مروحيات ومقاتلة للقوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، أسقطت 6 مروحيات و36 مسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T10:36+0000
2024-05-12T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "أسقط الطيران التشغيلي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات من القوات المسلحة الروسية، 4 طائرات هليكوبتر من طراز "مي-24" بالقرب من منطقة مانفيلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ومروحية من طراز "مي-8" تابعين للقوات الجوية الأوكرانية، وتم استهداف القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 131 منطقة".وأشار البيان إلى أن "الدفاعت الجوية الروسية أسقطت 36 مسيرة أوكرانية و8 صواريخ "توتشكا-أو" وقنبلة موجهة من طراز "هامر" و23 قذيفة من طرازات "فامبير" و" غراد" و أولخا"، خلال الساعات الـ24 الماضية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديووأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240512/الجيش-الروسي-يحرر-4-بلدات-في-مقاطعة-خاركوف-1088759001.html
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روسيا

القوات الروسية تسقط 5 مروحيات ومقاتلة للقوات المسلحة الأوكرانية

10:36 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 10:52 GMT 12.05.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
/
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية، أسقطت 6 مروحيات و36 مسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "أسقط الطيران التشغيلي والتكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعات من القوات المسلحة الروسية، 4 طائرات هليكوبتر من طراز "مي-24" بالقرب من منطقة مانفيلوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، ومروحية من طراز "مي-8" تابعين للقوات الجوية الأوكرانية، وتم استهداف القوى البشرية والمعدات العسكرية الأوكرانية في 131 منطقة".

وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية مقاتلة من طراز "ميغ-29" تابعة للسلاح الجوي الأوكراني".

وأشار البيان إلى أن "الدفاعت الجوية الروسية أسقطت 36 مسيرة أوكرانية و8 صواريخ "توتشكا-أو" وقنبلة موجهة من طراز "هامر" و23 قذيفة من طرازات "فامبير" و" غراد" و أولخا"، خلال الساعات الـ24 الماضية".
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
10:22 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
"درون" روسي يرمي بشباكه على طائرة مسيرة أوكرانية... فيديو
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
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