https://sputnikarabic.ae/20240512/الكويت-حبس-وضبط-مواطنين-بتهمة-الطعن-في-حقوق-أمير-البلاد-1088753279.html

الكويت.. حبس وضبط مواطنين بتهمة "الطعن" في حقوق الأمير عقب خطابه الأخير

الكويت.. حبس وضبط مواطنين بتهمة "الطعن" في حقوق الأمير عقب خطابه الأخير

سبوتنيك عربي

أعلنت النيابة العامة في الكويت، أمس السبت، عن إصدارها أمرا بالحبس الاحتياطي بحق مواطن، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات"... 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T05:28+0000

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وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن الموقوفين "نشروا عبر حساباتهم على منصة "إكس"، عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".وأشارت إلى أن المتهمين "تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته".يأتي قرار النيابة العامة الكويتية، بعدما وجّه أمير الكويت، أول أمس الجمعة، رسالة مصورة لشعبه من قصر "السيف"، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.وأكد أمير الكويت، خلال كلمته، أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وفي الشهر الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري، إن المرسوم صدر "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".

https://sputnikarabic.ae/20240511/الكويت-مشاهد-للحضور-الأمني-حول-مجلس-الأمة-بعد-خطاب-أمير-البلاد-1088727567.html

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