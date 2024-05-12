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الكويت.. حبس وضبط مواطنين بتهمة "الطعن" في حقوق الأمير عقب خطابه الأخير
الكويت.. حبس وضبط مواطنين بتهمة "الطعن" في حقوق الأمير عقب خطابه الأخير
سبوتنيك عربي
أعلنت النيابة العامة في الكويت، أمس السبت، عن إصدارها أمرا بالحبس الاحتياطي بحق مواطن، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات"... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T05:28+0000
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وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن الموقوفين "نشروا عبر حساباتهم على منصة "إكس"، عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".وأشارت إلى أن المتهمين "تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته".يأتي قرار النيابة العامة الكويتية، بعدما وجّه أمير الكويت، أول أمس الجمعة، رسالة مصورة لشعبه من قصر "السيف"، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.وأكد أمير الكويت، خلال كلمته، أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وفي الشهر الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري، إن المرسوم صدر "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
https://sputnikarabic.ae/20240511/الكويت-مشاهد-للحضور-الأمني-حول-مجلس-الأمة-بعد-خطاب-أمير-البلاد-1088727567.html
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الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكويت, أخبار الكويت اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكويت.. حبس وضبط مواطنين بتهمة "الطعن" في حقوق الأمير عقب خطابه الأخير

05:28 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 05:29 GMT 12.05.2024)
© Photo / Saudi Ministry of Informationأمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
أعلنت النيابة العامة في الكويت، أمس السبت، عن إصدارها أمرا بالحبس الاحتياطي بحق مواطن، وحجز وضبط وإحضار آخرين، لاتهامهم بنشر عبارات تضمنت "طعنا في حقوق وسلطات" أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وذكرت النيابة العامة، في بيان لها، أن الموقوفين "نشروا عبر حساباتهم على منصة "إكس"، عبارات تضمنت طعنا في حقوق وسلطات مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد".
وأشارت إلى أن المتهمين "تعرضوا لشخص صاحب السمو بالنقد، والعيب في ذاته".
يأتي قرار النيابة العامة الكويتية، بعدما وجّه أمير الكويت، أول أمس الجمعة، رسالة مصورة لشعبه من قصر "السيف"، تضمنت الإعلان عن حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وأكد أمير الكويت، خلال كلمته، أن "ديمقراطية الحكم كأسلوب حياة وعمل تفرض قدرا واسعا من تنظيم السلطات العامة وتوزيع أدوارها ضمن رؤية واضحة تحقق الهدف منها وهذه الرؤية تفرض العديد من الضوابط على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضمان تقيدها بأحكامه".
الشرطة الكويتية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.05.2024
الكويت... مشاهد للحضور الأمني حول مجلس الأمة بعد خطاب أمير البلاد
أمس, 09:34 GMT
وأدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وفي الشهر الماضي، صدر أمر أميري كويتي، بقبول استقالة الشيخ محمد صباح السالم الصباح، رئيس مجلس الوزراء، وتكليف الحكومة بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة.
قرارات صعبة لإنقاذ الكويت.. ما مواد الدستور التي أوقفها الأمير؟ - سبوتنيك عربي
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قرارات صعبة لإنقاذ الكويت.. ما مواد الدستور التي أوقفها الأمير؟
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أمس, 14:38 GMT
وفي 15 فبراير/ شباط الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي، وقال الديوان الأميري، إن المرسوم صدر "بناء على ما بدر من مجلس الأمة من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة".
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