https://sputnikarabic.ae/20240512/بلينكن-إسرائيل-تصرفت-أحيانا-بطريقة-لا-تتسق-مع-القانون-الإنساني-الدولي-في-غزة--1088767821.html

بلينكن: إسرائيل تصرفت أحيانا بطريقة لا تتسق مع القانون الإنساني الدولي في غزة

بلينكن: إسرائيل تصرفت أحيانا بطريقة لا تتسق مع القانون الإنساني الدولي في غزة

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن واشنطن "لا تحاول أن تجنب إسرائيل المحاسبة على أفعالها"، مشيرا في الوقت ذاته أن هناك بيئة عسكرية... 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T14:17+0000

2024-05-12T14:17+0000

2024-05-12T14:17+0000

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وأكد بلينكن، في تصريحات صحفية، صعوبة الوصول لتقييم نهائي في خضم الحرب، وأن لدى إسرائيل الرغبة والقدرة لإجراء تحقيقات بنفسها.وأعرب عن شعور بلاده بالقلق العميق من عملية عسكرية كبرى في رفح والضرر الذي ستلحقه بالمدنيين، قائلا: "لا ولن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح دون خطة ذات مصداقية لإبعاد المدنيين عن الأذى، فيجب أن تكون هناك خطة موثوقة بشأن المدنيين في غزة".وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن "واشنطن تشارك إسرائيل أهدافها في تجريد حركة حماس من السلاح ومنع عودتها للسلطة، ولكن هناك طرقا أفضل لتحقيق ذلك".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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