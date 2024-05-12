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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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https://sputnikarabic.ae/20240512/بلينكن-واشنطن-مستعدة-لتسريع-وتيرة-الإمدادات-العسكرية-إلى-أوكرانيا-بغية-تهديد-القرم-1088771139.html
بلينكن: واشنطن مستعدة لتسريع وتيرة الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بغية تهديد القرم
بلينكن: واشنطن مستعدة لتسريع وتيرة الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بغية تهديد القرم
سبوتنيك عربي
أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتسريع الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك لخلق تهديد... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T16:57+0000
2024-05-12T16:57+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال بلينكن خلال مقابلة: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لتسريع تقديم المساعدة، والأوروبيون يفعلون الشيء ذاته، وأنا مقتنع بأن أوكرانيا يمكنها السيطرة بشكل فعال على الخط الأمامي في الشرق"، على حد قوله.وقال بلينكن: "نحن نقدم الأسلحة لهذا الغرض".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خصصت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة أخرى من المساعدات العسكرية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا.وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بلينكن: واشنطن مستعدة لتسريع وتيرة الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا بغية تهديد القرم

16:57 GMT 12.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أفاد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتسريع الإمدادات العسكرية إلى أوكرانيا، بما في ذلك لخلق تهديد لشبه جزيرة القرم الروسية.
وقال بلينكن خلال مقابلة: "نحن نبذل كل ما في وسعنا لتسريع تقديم المساعدة، والأوروبيون يفعلون الشيء ذاته، وأنا مقتنع بأن أوكرانيا يمكنها السيطرة بشكل فعال على الخط الأمامي في الشرق"، على حد قوله.

وأضاف أنه في "اللحظة الصعبة" الحالية، أوكرانيا قادرة أيضاً على تطوير نجاحاتها في البحر الأسود، بما في ذلك من خلال تهديد القوات الروسية في شبه جزيرة القرم.

وقال بلينكن: "نحن نقدم الأسلحة لهذا الغرض".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
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16:37 GMT
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، خصصت الولايات المتحدة الأمريكية حزمة أخرى من المساعدات العسكرية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا.
وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وأشار وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
طاقم قاذفة الصواريخ المتعددة غراد التابع للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
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"غراد" الروسية تستهدف معاقل ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
12:13 GMT
وصرح الكرملين أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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