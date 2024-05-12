https://sputnikarabic.ae/20240512/بوتين-يطلع-على-تقارير-بشأن-انهيار-مبنى-سكني-في-بيلغورود-إثر-قصف-أوكراني-1088769189.html
بوتين يطلع على تقارير بشأن انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني
بوتين يطلع على تقارير بشأن انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني
سبوتنيك عربي
اطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على تقارير بشأن انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني، وأعطى التعليمات اللازمة. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T15:13+0000
2024-05-12T15:13+0000
2024-05-12T15:13+0000
روسيا
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "استمع الرئيس فلاديمير بوتين إلى تقارير من وزير حالات الطوارئ (ألكسندر) كورينكوف وحاكم مقاطعة بيلغورود (فياتشيسلاف) غلادكوف، حول الوضع المدمر لمبنى سكني في بيلغورود نتيجة لهجوم صاروخي همجي من قبل نظام كييف".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على مقاطعة بيلغورود، بعدد من الصواريخ.وقالت الدفاع الروسية: "في 12 مايو (أيار الجاري)، حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على المناطق السكنية في مدينة بيلغورود، باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية "توتشكا- أو" و"أولخا" و"فامبير".القوات الروسية تعترض 12 قذيفة لمنظومة "فامبير" الصاروخية فوق بيلغورودوفي وقت سابق، من اليوم الأحد، صرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بتعرض المقاطعة لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وانهيار جزء من بناء سكني نتيجة لإصابته بقذيفة.
https://sputnikarabic.ae/20240512/روسيا-تطالب-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-بإدانة-هجمات-كييف-على-المناطق-المدنية-في-بيلغورود-1088768022.html
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روسيا
بوتين يطلع على تقارير بشأن انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني
اطلع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، على تقارير بشأن انهيار مبنى سكني في بيلغورود إثر قصف أوكراني، وأعطى التعليمات اللازمة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "استمع الرئيس فلاديمير بوتين إلى تقارير من وزير حالات الطوارئ (ألكسندر) كورينكوف وحاكم مقاطعة بيلغورود (فياتشيسلاف) غلادكوف، حول الوضع المدمر لمبنى سكني في بيلغورود نتيجة لهجوم صاروخي همجي من قبل نظام كييف".
وأكد بيسكوف أن تم إعطاء كافة التعليمات اللازمة من قبل الرئيس بوتين.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن نظام كييف نفذ هجومًا إرهابيًا على مقاطعة بيلغورود
، بعدد من الصواريخ.
وقالت الدفاع الروسية: "في 12 مايو (أيار الجاري)، حوالي الساعة 11.40 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجومًا إرهابيًا على المناطق السكنية في مدينة بيلغورود، باستخدام نظام الصواريخ التكتيكية "توتشكا- أو" و"أولخا" و"فامبير".
وفي وقت سابق، من اليوم الأحد، صرح حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، بتعرض المقاطعة لقصف مكثف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، وانهيار جزء من بناء سكني نتيجة لإصابته بقذيفة.