بوتين يعين شويغو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي
18:42 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 19:32 GMT 12.05.2024)
© Sputnik . Kirill Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشاركان في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024.
© Sputnik . Kirill Zykov/
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أفادت الخدمة الصحفية للكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عيّن سيرغي شويغو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي.
وذكر الكرملين: "وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على مرسوم "بشأن أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية" 1. تعيين سيرغي كوزوغيتوفيتش شويغو أمينًا لمجلس الأمن الروسي".
وكان شويغو يشغل منصب وزير الدفاع، واقترح الرئيس بوتين، اليوم الأحد، تعيين أندريه بيلوسوف خلفًا له.
وأوضح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن قرار بوتين بتعيين مسؤول مدني في منصب وزارة الدفاع يعود إلى الحاجة إلى أن تكون الوزارة منفتحة على الابتكار والأفكار التقدمية.
وقال بيسكوف إن بوتين اقترح ترشيح مدني لمنصب وزير الدفاع، لأن "اليوم في ساحة المعركة، الفائز هو الأكثر انفتاحا على الابتكار، وأكثر انفتاحا على التنفيذ الأسرع".
وأضاف بيسكوف أنه "يجب أن تكون وزارة الدفاع منفتحة تمامًا على الابتكار، وإدخال جميع الأفكار المتقدمة، لتهيئة الظروف للقدرة التنافسية الاقتصادية، ولهذا السبب على ما يبدو اختار الرئيس ترشيح أندريه ريموفيتش بيلوسوف".
وأكد بيسكوف أن شويغو، الذي سيتولى منصب سكرتير مجلس الأمن الروسي، سيكون في نفس الوقت نائبا للرئيس في اللجنة الصناعية العسكرية الروسية.
وفي وقت سابق من اليوم، اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعيين أندريه بيلوسوف، وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية.
وكتب مجلس الفيدرالية الروسي عبر قناته على "تلغرام"، أن "مجلس الفيدرالية تلقى أسماء المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناصب وزراء ورؤساء عدد من الإدارات الفيدرالية، وللتشاور، تم اقتراح أندريه ريموفيتش بيلوسوف لمنصب وزير الدفاع".
في 10 مايو/أيار، عين، الرئيس فلاديمير بوتين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للحكومة، وقد قدم رئيس الوزراء بالفعل مقترحات إلى الرئيس بشأن هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية، ووقع رئيس الدولة مرسومًا مماثلًا في وقت سابق من يوم السبت.
في 10 مايو/أيار، عين، الرئيس فلاديمير بوتين، ميخائيل ميشوستين، رئيسا للحكومة، وقد قدم رئيس الوزراء بالفعل مقترحات إلى الرئيس بشأن هيكل الهيئات التنفيذية الفيدرالية، ووقع رئيس الدولة مرسومًا مماثلًا في وقت سابق من يوم السبت.