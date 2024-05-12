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https://sputnikarabic.ae/20240512/بوتين-يقترح-تعيين-بيلوسوف-وزيرا-للدفاع-1088774323.html
بوتين يقترح تعيين أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع
بوتين يقترح تعيين أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع
سبوتنيك عربي
اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعيين أندريه بيلوسوف، وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية. 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T18:20+0000
2024-05-12T19:34+0000
روسيا
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وكتب مجلس الفيدرالية الروسي عبر قناته على "تلغرام"، أن "مجلس الفيدرالية تلقى أسماء المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناصب وزراء ورؤساء عدد من الإدارات الفيدرالية، وللتشاور، تم اقتراح أندريه ريموفيتش بيلوسوف لمنصب وزير الدفاع".كما اقترح الرئيس بوتين إعادة تعيين، ألكسندر بورتنيكوف، رئيسا لجهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، وسيرغي ناريشكي، رئيسًا لجهاز المخابرات الخارجية.كما اقترح الرئيس بوتين إعادة تعيين، فيكتور زولوتوف، رئيسا للحرس الوطني الروسي.واقترح الرئيس إعادة تعيين دميتري كوشنيف، رئيسا لخدمة الحماية الفيدرالية، وقسطنطين تشويتشينكو، وزيرا للعدل، وفلاديمير كولوكولتسيف، وزيرا للداخلية.كما قام الرئيس بتعيين سيرغي شويغو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، أميناً لمجلس الأمن، وبمرسوم آخر، أقال بوتين، نيكولاي باتروشيف، من هذا المنصب.
https://sputnikarabic.ae/20240512/بوتين-يعين-شويغو-سكرتيرا-لمجلس-الأمن-الروسي-1088774958.html
https://sputnikarabic.ae/20240512/السيرة-الذاتية-لأندريه-بيلوسوف-المقترح-تعيينه-وزيرا-للدفاع-في-روسيا-الاتحادية-1088775529.html
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بوتين يقترح تعيين أندريه بيلوسوف وزيرا للدفاع

18:20 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 19:34 GMT 12.05.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
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اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، تعيين أندريه بيلوسوف، وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية.
وكتب مجلس الفيدرالية الروسي عبر قناته على "تلغرام"، أن "مجلس الفيدرالية تلقى أسماء المرشحين الذين اقترحهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناصب وزراء ورؤساء عدد من الإدارات الفيدرالية، وللتشاور، تم اقتراح أندريه ريموفيتش بيلوسوف لمنصب وزير الدفاع".

وشغل بيلوسوف سابقًا منصب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة ميخائيل ميشوستين.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يشاركان في حفل تسليم جوائز الدولة للوحدات العسكرية التابعة لقوات الفضاء الروسية في مطار تشكالوفسكي 21 فبراير 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
بوتين يعين شويغو سكرتيرا لمجلس الأمن الروسي
18:42 GMT
كما اقترح الرئيس بوتين إعادة تعيين، ألكسندر بورتنيكوف، رئيسا لجهاز الأمن الفيدرالي (FSB)، وسيرغي ناريشكي، رئيسًا لجهاز المخابرات الخارجية.

واقترح الرئيس بوتين إعادة تعيين، سيرغي لافروف، في منصب وزير الخارجية.

كما اقترح الرئيس بوتين إعادة تعيين، فيكتور زولوتوف، رئيسا للحرس الوطني الروسي.
أندريه بيلوسوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
السيرة الذاتية لأندريه بيلوسوف المقترح تعيينه وزيرا للدفاع في روسيا الاتحادية
19:26 GMT
واقترح الرئيس إعادة تعيين دميتري كوشنيف، رئيسا لخدمة الحماية الفيدرالية، وقسطنطين تشويتشينكو، وزيرا للعدل، وفلاديمير كولوكولتسيف، وزيرا للداخلية.
كما قام الرئيس بتعيين سيرغي شويغو، الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، أميناً لمجلس الأمن، وبمرسوم آخر، أقال بوتين، نيكولاي باتروشيف، من هذا المنصب.
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