https://sputnikarabic.ae/20240512/بوريل-على-إسرائيل-واجب-ضمان-سلامة-المدنيين-في-رفح-جنوبي-قطاع-غزة-1088754386.html

بوريل: على إسرائيل واجب ضمان سلامة المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة

بوريل: على إسرائيل واجب ضمان سلامة المدنيين في رفح جنوبي قطاع غزة

سبوتنيك عربي

صرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "إسرائيل ملزمة بضمان سلامة المدنيين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا... 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T06:28+0000

2024-05-12T06:28+0000

2024-05-12T06:28+0000

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وكتب بوريل عبر منصة "إكس": "إجبار المدنيين على إخلاء رفح إلى مناطق غير آمنة، أمر غير مقبول، وعلى إسرائيل التزام بموجب القانون الدولي بضمان سلامة المدنيين".كما دعا إسرائيل إلى عدم القيام بعملية برية في رفح، وشدد على أن "هذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل".وكان رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، قد دعا إسرائيل في وقت سابق، إلى عدم القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية، ووصف إجبار المدنيين على إخلاء المدينة إلى مناطق غير آمنة بأنه غير مقبول.وليلة الثلاثاء الماضي، دخلت القوات البرية الإسرائيلية مدينة رفح الفلسطينية، وسيطرت على معبر رفح من جانب قطاع غزة. وفي وقت سابق، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إسقاط منشورات تطالب سكان الجزء الشرقي من رفح بالإخلاء قبل العملية المخطط لها.ويعيش في رفح نحو 1.4 مليون فلسطيني، فر الكثير منهم من القصف الإسرائيلي إلى أجزاء أخرى من قطاع غزة. ووفقا للأمم المتحدة، فإن "إسرائيل تمنع فعليا إيصال المساعدات الإنسانية الدولية إلى سكان القطاع".

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