https://sputnikarabic.ae/20240512/ترامب-يعد-بـإغلاق-الحدود-الجنوبية-الأمريكية-إذا-فاز-في-الانتخابات-الرئاسية-المقبلة-1088752344.html
ترامب يعد بـ"إغلاق" الحدود الجنوبية الأمريكية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة
ترامب يعد بـ"إغلاق" الحدود الجنوبية الأمريكية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيغلق الحدود الجنوبية لبلاده، ويضع حدا... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T04:55+0000
2024-05-12T04:55+0000
2024-05-12T04:55+0000
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وقال ترامب، متحدثًا في تجمع حاشد في نيوجيرسي: "في اليوم الأول لإدارتي الجديدة سأغلق الحدود الجنوبية، وسأضع حدًا لهذا الغزو... وسأعيد حلفاء (الرئيس الأمريكي) جو بايدن، غير الشرعيين إلى ديارهم، حيث ينتمون".وفي وقت سابق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية، بناء على طلب الإدارة الأمريكية، بإزالة سياج من الأسلاك الشائكة وضعته سلطات تكساس على طول الحدود مع المكسيك. وأعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، عن "غزو" وإجراءات للدفاع عن النفس بسبب وضع المهاجرين من المكسيك، مؤكدا أن "الولاية ستنفذ سياستها الخاصة بينما تفشل السلطات الفيدرالية في حماية الحدود".واتهم حكام جمهوريون في 25 ولاية أمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم الرغبة في محاربة الهجرة غير الشرعية وأعربوا عن تضامنهم مع سلطات ولاية تكساس.
https://sputnikarabic.ae/20240509/ترامب-اليهود-الذين-صوتوا-لبايدن-يجب-أن-يخجلوا-من-أنفسهم-فيديو-1088684832.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
ترامب يعد بـ"إغلاق" الحدود الجنوبية الأمريكية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة
صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيغلق الحدود الجنوبية لبلاده، ويضع حدا لتدفق المهاجرين من المكسيك.
وقال ترامب، متحدثًا في تجمع حاشد في نيوجيرسي: "في اليوم الأول لإدارتي الجديدة سأغلق الحدود الجنوبية، وسأضع حدًا لهذا الغزو... وسأعيد حلفاء (الرئيس الأمريكي) جو بايدن، غير الشرعيين إلى ديارهم، حيث ينتمون".
وأشار إلى أن بعد وصوله إلى السلطة مرة أخرى، ستبدأ الولايات المتحدة "أكبر عملية ترحيل في التاريخ الأمريكي".
وفي وقت سابق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية، بناء على طلب الإدارة الأمريكية، بإزالة سياج من الأسلاك الشائكة وضعته سلطات تكساس على طول الحدود مع المكسيك. وأعلن حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، عن "غزو" وإجراءات للدفاع عن النفس بسبب وضع المهاجرين من المكسيك، مؤكدا أن "الولاية ستنفذ سياستها الخاصة بينما تفشل السلطات الفيدرالية في حماية الحدود".
واتهم حكام جمهوريون في 25 ولاية أمريكية، الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعدم الرغبة في محاربة الهجرة غير الشرعية وأعربوا عن تضامنهم مع سلطات ولاية تكساس.