https://sputnikarabic.ae/20240512/جنرال-أسترالي-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-القوات-إذا-لم-تسلم-خاركوف-1088763891.html

جنرال أسترالي: أوكرانيا ستخسر المزيد من القوات إذا لم تسلم خاركوف

جنرال أسترالي: أوكرانيا ستخسر المزيد من القوات إذا لم تسلم خاركوف

سبوتنيك عربي

صرح الجنرال الأسترالي المتقاعد ميك رايان، بأن "أوكرانيا ستخسر المزيد من القوات إذا قررت الدفاع عن مقاطعة خاركوف من هجوم الجيش الروسي". 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T12:23+0000

2024-05-12T12:23+0000

2024-05-12T12:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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أخبار أوكرانيا

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وقال رايان: "إذا قرر الأوكرانيون الدفاع على الأراضي بأي ثمن، فسوف يخسرون المزيد من الوحدات من جيشهم الصغير بالفعل".وأشار أيضًا إلى أن تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي أخرى من الحلفاء الغربيين لها، لن يغير بأي حال من الأحوال الوضع المحبط للقوات المسلحة الأوكرانية ولن يحميها من الضربات الجوية الروسية.وأفادت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تقدمت نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف.ويوم أمس السبت، قالت الدفاع الروسية إن الجيش الروسي حرر بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف.وتسيطر القوات الروسية على جزء من مقاطعة خاركوف المتاخمة لمقاطعة بيلغورود. وفي أوائل شهر يونيو/ حزيران الماضي، قال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك"، إن "نحو 3 آلاف شخص يعيشون في 29 بلدة من مقاطعة خاركوف، يسيطر عليها الجيش الروسي".

https://sputnikarabic.ae/20240512/الجيش-الروسي-يحرر-4-بلدات-في-مقاطعة-خاركوف-1088759001.html

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