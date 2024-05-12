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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240512/جنرال-أسترالي-أوكرانيا-ستخسر-المزيد-من-القوات-إذا-لم-تسلم-خاركوف-1088763891.html
جنرال أسترالي: أوكرانيا ستخسر المزيد من القوات إذا لم تسلم خاركوف
جنرال أسترالي: أوكرانيا ستخسر المزيد من القوات إذا لم تسلم خاركوف
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال الأسترالي المتقاعد ميك رايان، بأن "أوكرانيا ستخسر المزيد من القوات إذا قررت الدفاع عن مقاطعة خاركوف من هجوم الجيش الروسي". 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T12:23+0000
2024-05-12T12:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وقال رايان: "إذا قرر الأوكرانيون الدفاع على الأراضي بأي ثمن، فسوف يخسرون المزيد من الوحدات من جيشهم الصغير بالفعل".وأشار أيضًا إلى أن تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي أخرى من الحلفاء الغربيين لها، لن يغير بأي حال من الأحوال الوضع المحبط للقوات المسلحة الأوكرانية ولن يحميها من الضربات الجوية الروسية.وأفادت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تقدمت نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف.ويوم أمس السبت، قالت الدفاع الروسية إن الجيش الروسي حرر بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف.وتسيطر القوات الروسية على جزء من مقاطعة خاركوف المتاخمة لمقاطعة بيلغورود. وفي أوائل شهر يونيو/ حزيران الماضي، قال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك"، إن "نحو 3 آلاف شخص يعيشون في 29 بلدة من مقاطعة خاركوف، يسيطر عليها الجيش الروسي".
https://sputnikarabic.ae/20240512/الجيش-الروسي-يحرر-4-بلدات-في-مقاطعة-خاركوف-1088759001.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

جنرال أسترالي: أوكرانيا ستخسر المزيد من القوات إذا لم تسلم خاركوف

12:23 GMT 12.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
صرح الجنرال الأسترالي المتقاعد ميك رايان، بأن "أوكرانيا ستخسر المزيد من القوات إذا قررت الدفاع عن مقاطعة خاركوف من هجوم الجيش الروسي".
وقال رايان: "إذا قرر الأوكرانيون الدفاع على الأراضي بأي ثمن، فسوف يخسرون المزيد من الوحدات من جيشهم الصغير بالفعل".

وأوضح لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن الأسابيع المقبلة، ستكون قاتمة للغاية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية شرقي البلاد.

وأشار أيضًا إلى أن تزويد كييف بأنظمة دفاع جوي أخرى من الحلفاء الغربيين لها، لن يغير بأي حال من الأحوال الوضع المحبط للقوات المسلحة الأوكرانية ولن يحميها من الضربات الجوية الروسية.
وأفادت الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، تقدمت نحو أعماق دفاعات العدو وحررت بلدات غاتيشيه، كراسنويه، موروخوفيتس وأولينيكوفو في مقاطعة خاركوف.
مدينة أفدييفكا المحررة من قبل القوات المسلحة الروسية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 4 بلدات في مقاطعة خاركوف
10:22 GMT
ويوم أمس السبت، قالت الدفاع الروسية إن الجيش الروسي حرر بلدات بوريسوفكا وأوغورتسوفو وبليتينيفكا وبيلنايا وستريليتشيا في مقاطعة خاركوف.

وفي وقت سابق، قال رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف، فيتالي غانتشيف، إن هناك قتالًا في المنطقة في قطاعات من خط التماس، بما في ذلك في المناطق الحدودية، وأنه طُلب من السكان المحليين عدم مغادرة ملاجئهم إلا في حالة الضرورة القصوى.

وتسيطر القوات الروسية على جزء من مقاطعة خاركوف المتاخمة لمقاطعة بيلغورود. وفي أوائل شهر يونيو/ حزيران الماضي، قال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك"، إن "نحو 3 آلاف شخص يعيشون في 29 بلدة من مقاطعة خاركوف، يسيطر عليها الجيش الروسي".
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