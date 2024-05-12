https://sputnikarabic.ae/20240512/جنرال-إسرائيلي-علينا-الاكتفاء-بما-حققناه-من-إنجازات-عسكرية-في-غزة-والأولوية-لإعادة-المحتجزين-1088753793.html

جنرال إسرائيلي: علينا الاكتفاء بما حققناه من إنجازات عسكرية في غزة والأولوية لإعادة المحتجزين

جنرال إسرائيلي: علينا الاكتفاء بما حققناه من إنجازات عسكرية في غزة والأولوية لإعادة المحتجزين

سبوتنيك عربي

صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأنه على بلاده الاكتفاء بما حققته من إنجازات عسكرية في قطاع غزة، والأولوية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس". 12.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-12T05:59+0000

2024-05-12T05:59+0000

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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال احتياط يسرائيل زيف، أنه "لا يوجد نقاش حول وجوب إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس من قطاع غزة".وأوضح الجنرال زيف أنه "بمرور الوقت يصبح الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للمحتجزين لدى حماس داخل القطاع"، داعيا إلى الاكتفاء بالإنجازات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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