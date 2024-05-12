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جنرال إسرائيلي: علينا الاكتفاء بما حققناه من إنجازات عسكرية في غزة والأولوية لإعادة المحتجزين
جنرال إسرائيلي: علينا الاكتفاء بما حققناه من إنجازات عسكرية في غزة والأولوية لإعادة المحتجزين
سبوتنيك عربي
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأنه على بلاده الاكتفاء بما حققته من إنجازات عسكرية في قطاع غزة، والأولوية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس". 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T05:59+0000
2024-05-12T06:00+0000
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ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال احتياط يسرائيل زيف، أنه "لا يوجد نقاش حول وجوب إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس من قطاع غزة".وأوضح الجنرال زيف أنه "بمرور الوقت يصبح الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للمحتجزين لدى حماس داخل القطاع"، داعيا إلى الاكتفاء بالإنجازات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240511/قناة-إسرائيلية-تعرض-خطة-كابينيت-الحرب-لـاليوم-التالي-للحرب-على-غزة-1088744126.html
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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى

جنرال إسرائيلي: علينا الاكتفاء بما حققناه من إنجازات عسكرية في غزة والأولوية لإعادة المحتجزين

05:59 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 06:00 GMT 12.05.2024)
© AFP 2023مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين
مشاهد للدمار الناجم إثر قصف الجيش الإسرائيلي المستمر في خان يونس، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
صرح جنرال إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، بأنه على بلاده الاكتفاء بما حققته من إنجازات عسكرية في قطاع غزة، والأولوية لإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس".
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، عن الجنرال احتياط يسرائيل زيف، أنه "لا يوجد نقاش حول وجوب إعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس من قطاع غزة".
وأوضح الجنرال زيف أنه "بمرور الوقت يصبح الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للمحتجزين لدى حماس داخل القطاع"، داعيا إلى الاكتفاء بالإنجازات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
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قناة إسرائيلية تعرض خطة "كابينيت الحرب" لـ"اليوم التالي" للحرب على غزة
أمس, 18:50 GMT
في سياق متصل، قرر الجيش الإسرائيلي، أمس السبت، "العودة للعمل عسكريا في مدينة جباليا شمالي قطاع غزة، وإجلاء سكان بعد محاولات حماس استعادة قدراتها هناك".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب" بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس.
وكانت حركة حماس قد أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
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الجيش الإسرائيلي: إطلاق 4 صواريخ من غزة باتجاه كرم أبو سالم
أمس, 14:24 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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