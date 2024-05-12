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حماس تهاجم بايدن بعد تصريحات رهن وقف إطلاق النار بغزة بالإفراج عن أسرى إسرائيل
حماس تهاجم بايدن بعد تصريحات رهن وقف إطلاق النار بغزة بالإفراج عن أسرى إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، عن استهجانها لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن وقف إطلاق النار في غزة مرهون... 12.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-12T14:56+0000
2024-05-12T15:58+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
حركة حماس
أخبار فلسطين اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
أخبار مدينة رفح
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/05/02/1088469886_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_768ee92d26d3d6858008c14850b91d73.jpg
وأدانت الحركة، في بيان لها، "موقف بايدن واعتبرته تراجعا عن نتائج الجولة الأخيرة للمفاوضات التي أفضت إلى موافقها على مقترح الوسطاء في مصر وقطر بعلم وإطلاع الوسيط الأمريكي".وأضافت الحركة أنها "أبدت في كل مراحل مباحثات وقف العدوان المرونة اللازمة للمضي باتجاه إنجاز اتفاق"، مشيرة إلى أنها تَوَجت هذا التوجه بالموافقة على المقترح الأخير، قبل أن يسارِع نتنياهو وحكومته إلى الانقلاب على هذا المسار عبر الشروع في عدوانه على شعبنا في رفح وجباليا وغزة، والتصعيد الوحشي لمجازره في مختلف مناطق قطاع غزة".وتابع البيان: "هذا الموقف للرئيس بايدن يؤكد من جديد الانحياز الأمريكي مع السياسة الإجرامية التي تقودها حكومة النازيين الصهاينة، واستمراره في منح الغطاء السياسي والدعم العسكري لحرب الإبادة التي تشنّها ضد شعبنا، وإتاحة المزيد من الوقت لجيش الاحتلال الإرهابي لاستكمال عمليات التدمير والقتل والإبادة في القطاع"وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، أن وقف إطلاق النار ممكن غداً في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماسوأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240506/عباس-يرحب-بنجاح-الجهود-المصرية-والقطرية-في-التوصل-لاتفاق-وقف-إطلاق-النار-1088585724.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/فرحة-بين-صفوف-المواطنين-في-مدينة-رفح-بعد-موافقة-حماس-على-وقف-إطلاق-النار-1088591092.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/وثيقة-لـ-سبوتنيك-حماس-وإسرائيل-تتفقان-على-مبادئ-أساسية-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة-1088590829.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حماس تهاجم بايدن بعد تصريحات رهن وقف إطلاق النار بغزة بالإفراج عن أسرى إسرائيل

14:56 GMT 12.05.2024 (تم التحديث: 15:58 GMT 12.05.2024)
© AFP 2023الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2024
© AFP 2023
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أعربت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، اليوم الأحد، عن استهجانها لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن وقف إطلاق النار في غزة مرهون بالإفراج عن المحتجزين.
وأدانت الحركة، في بيان لها، "موقف بايدن واعتبرته تراجعا عن نتائج الجولة الأخيرة للمفاوضات التي أفضت إلى موافقها على مقترح الوسطاء في مصر وقطر بعلم وإطلاع الوسيط الأمريكي".
وأضافت الحركة أنها "أبدت في كل مراحل مباحثات وقف العدوان المرونة اللازمة للمضي باتجاه إنجاز اتفاق"، مشيرة إلى أنها تَوَجت هذا التوجه بالموافقة على المقترح الأخير، قبل أن يسارِع نتنياهو وحكومته إلى الانقلاب على هذا المسار عبر الشروع في عدوانه على شعبنا في رفح وجباليا وغزة، والتصعيد الوحشي لمجازره في مختلف مناطق قطاع غزة".
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وتابع البيان: "هذا الموقف للرئيس بايدن يؤكد من جديد الانحياز الأمريكي مع السياسة الإجرامية التي تقودها حكومة النازيين الصهاينة، واستمراره في منح الغطاء السياسي والدعم العسكري لحرب الإبادة التي تشنّها ضد شعبنا، وإتاحة المزيد من الوقت لجيش الاحتلال الإرهابي لاستكمال عمليات التدمير والقتل والإبادة في القطاع"
وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، أن وقف إطلاق النار ممكن غداً في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس إذا أفرجت الحركة الفلسطينية عن الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
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كما أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، للضغط على حماس
وأعلنت حركة "حماس"، مساء الاثنين الماضي، أن "إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة، أبلغ رئيس الوزراء القطري (محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترح اتفاق وقف إطلاق النار".
وكانت حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
وثيقة لـ"سبوتنيك": "حماس" وإسرائيل تتفقان على مبادئ أساسية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة
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وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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